Prens Charles'tan Galler rugby takımına moral ziyareti
1 saat önce
İngiltere veliaht Prensi Charles, Japonya'da düzenlenen Dünya Rugby Kupası'nda yarı final için sahaya çıkacak olan Galler ekibiyle bir araya geldi.
İngiltere veliaht Prensi Charles, Japonya'da düzenlenen Dünya Rugby Kupası'nda yarı final için sahaya çıkacak olan Galler ekibiyle bir araya geldi.
Antreman sırasında oyuncularlı ziyaret eden prense takımın kaptanı Alun Wyn forma hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:18
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