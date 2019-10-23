Son Dakika Haberleri: Prens Charles'tan Galler rugby takımına moral ziyareti
Son Dakika Dünya Prens Charles'tan Galler rugby takımına moral ziyareti

Prens Charles'tan Galler rugby takımına moral ziyareti

1 saat önce

İngiltere veliaht Prensi Charles, Japonya'da düzenlenen Dünya Rugby Kupası'nda yarı final için sahaya çıkacak olan Galler ekibiyle bir araya geldi.

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İngiltere veliaht Prensi Charles, Japonya'da düzenlenen Dünya Rugby Kupası'nda yarı final için sahaya çıkacak olan Galler ekibiyle bir araya geldi.

Antreman sırasında oyuncularlı ziyaret eden prense takımın kaptanı Alun Wyn forma hediye etti.

Prens Charles'tan Galler rugby takımına moral ziyareti

İngiltere, Japonya, Galler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:18 
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