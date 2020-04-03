Son Dakika › Dünya › Prens Charles telekonferansla hastane açılışı yapacak - Son Dakika Dünya
Prens Charles telekonferansla hastane açılışı yapacak
11 dakika önce
Koronavirüs salgınına yakalanan ve 7 günlük karantina sürecinden çıkan İngiltere'de tahtın 1 numaralı varisi, Galler Prensi Charles, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kurulan 4 bin yataklı geçici tesisin açılışını bugün video bağlantısı aracılığıyla yapacak.
Koronavirüs salgınına yakalanan ve 7 günlük karantina sürecinden çıkan İngiltere'de tahtın 1 numaralı varisi, Galler Prensi Charles, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kurulan 4 bin yataklı geçici tesisin açılışını bugün video bağlantısı aracılığıyla yapacak.
Galler Prensi Charles, İngiltere'de koronavirüs salgını için NHS (Ulusal Sağlık Servisi) İngiltere tarafından kurulan 4 bin yataklı geçici NHS Nightingale Hastanesi'nin açılışını bugün yapacak. Prens Charles, sergi ve uluslararası kongre merkezi London ExCel'deki tesisin açılışını, Birkhall'daki evinden video bağlantısıyla başlatacak.. İngiliz Kraliyet Ailesinin veliahtı, Galler Prensi Charles da koronavirüse yakalanmıştı. 71 yaşındaki Prens, İskoçya'daki evinden, yayımladığı videoda hastalık sürecini anlatarak, " Sinir bozucu sıkcı bir deneyim" ifadelerine yer vermişti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:11 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar