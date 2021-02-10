Prens Charles ve eşi Camilla Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu ve tahtın varisi Galler Prensi Charles ve eşi Camilla, korona virüs aşısı oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük oğlu ve tahtın varisi Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'ya Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı. Yaşları nedeniyle İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı öncelik sıralamasına göre dördüncü öncelik grubunda bulunan 72 yaşındaki Prens Charles ve 73 yaşındaki Camilla'nın hangi aşıyı olduğu ve aşının nerede yapıldığı belirtilmedi.

Salgının başında Covid-19 olduğu tespit edilen Prens Charles'ın tat ve koku alma duyusunu kaybettiği ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığı belirtilmişti. Prens Charles, daha önce aşılama başlayacağı zaman "kesinlikle aşı olacağını" söyleyerek, aşının krizi bitirmek için "kritik" olduğunu ifade etmişti.

(Aylin Karadeniz/İHA)