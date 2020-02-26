Prens Harry: Bana sadece 'Harry' deyin - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Prens Harry: Bana sadece 'Harry' deyin - Son Dakika Dünya

Prens Harry: Bana sadece 'Harry' deyin

6 saat önce

Sussex Dükü Prens Harry, İskoçya'da katıldığı bir turizm konferansında, delegelerden kendisine sadece "Harry" diye hitap etmelerini istedi.

Prens Harry: Bana sadece 'Harry' deyin, System.String[]

Sussex Dükü Prens Harry, İskoçya'da katıldığı bir turizm konferansında, delegelerden kendisine sadece "Harry" diye hitap etmelerini istedi.

Konferansta kısa bir konuşma yapmadan önce Prens Harry'yi takdim eden sunucu Ayesha Hazarika, "Hepimizin kendisine sadece 'Harry' demesini istiyor" diye açıklama yaptı.

Kraliçe İkinci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle, birkaç hafta içinde İngiltere Kraliyet Ailesi'yle ilgili görevlerini bırakmış olacak.

Bundan sonra zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika'da bir kısmını da İngiltere'de geçirecek olan çifte, kamu bütçesinden fon tahsis edilmesine de son verilecek.

Harry daha önce kendisine sadece "Sussex Dükü Harry" olarak hitap edilmesini istediğini söylemişti.





Prens Harry konuşmasında, turizmin yaygınlaşmasının, dünyanın en güzel yerlerini tehdit eder hale geldiğini vurguladı.

Son resmi görevlerinden biri olarak katıldığı etkinlikte Harry, hemen tedbir alınmazsa dünyanın giderek artan sayıda bölgesinin ziyaretçiye kapatılması gerekebileceği uyarısında bulundu.

Prens Harry, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir
İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı Son Dakika: Almanya'da askeri üs koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prens Harry: Bana sadece 'Harry' deyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]