Son Dakika Haberleri: Prens Harry için 'ırkına ihanet etti' diyen gence 4 yıl 3 ay hapis cezası
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Prens Harry için 'ırkına ihanet etti' diyen gence 4 yıl 3 ay hapis cezası

11 dakika önce

İngiltere'de Prens Harry'nin, annesi Afrika kökenli olan ünlü oyuncu Meghan Markle ile evlendiği için ırkçı yorumlar yapan 19 yaşındaki Polonya asıllı genç 4 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Prens Harry için 'ırkına ihanet etti' diyen gence 4 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]
İngiltere'de Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği için ırkçı yorumlar yapan 19 yaşındaki Polonya asıllı genç 4 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Michal Szewczuk adlı söz konusu şahıs, Prens Harry'nin annesi Afrika kökenli olan ünlü oyuncu ile evlenmesinin ardından sosyal medyada, prensin başına silah dayalı bir fotoğrafını "Görüşürüz ırk haini" yazısıyla paylaşmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:08 
Polonya, Meghan Markle, İngiltere, Prens Harry, Dünya
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