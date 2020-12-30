Prens Harry ile Meghan Markle'dan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi - Son Dakika

Prens Harry ile Meghan Markle'dan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi

30.12.2020 10:17
Prens Harry ile Meghan Markle'dan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi, System.String[]

40 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMAÇift, kısa bir süre önce bu platformla, içerik üretmek üzere 40 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

40 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Çift, kısa bir süre önce bu platformla, içerik üretmek üzere 40 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

İLK YAYININ SÜRPRİZ KONUĞU

Prens Harry ve Meghan Markle, ilk yayınlarını dün gerçekleştirdi. 33 dakika süren yayının bir de sürprizi vardı: Çiftin 19 aylık oğlu Archie.

MUTLU YILLAR DİLEDİ

Minik Archie Harrison Mountbatten Windsor, Harry ile Meghan'ın yayınına konuk oldu ve dinleyenlere 'mutlu yıllar' diledi. Ses kaydının Archie'nin yer aldığı bölümünde Harry oğluna mikrofonu göstererek "Buraya konuşabilirsin" diyor. Ardından da Meghan "Archie, bu komik mi?" diye sruyor. Archie de annesine 'Komik' diye yanıt veriyor.

BABASININ ARDINDAN

Sonra Prens Harry'nin oğluna "Benden sonra" dediği duyuluyor. Babasının ardından mutlu yıllar dileyen Archie'nin sonra da uzun süre güldüğü duyuldu.

ÜNLÜ KONUKLAR KATILDI

Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk yayınlarına aralarında Elton John, James Corden, Deepak Chopra'nın da bulunduğu ünlüler konuk oldu.

İKİ ANLAŞMA

Bir dijital yayıncılık kuruluşuyla anlaşma yapan Prens Harry ile Meghan Markle, müzik devi ile de anlaşma imzalamıştı. Harry ve Meghan'ın kurduğu Archewell Audio ile İsveçli şirketin anlaşması birden fazla yılı kapsıyor.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi

Meghan Markle, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Prens Harry ile Meghan Markle'dan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Fransa bu vahşeti konuşuyor! 4 çocuk annesi Türk kadın, öldürülüp ormana gömüldü Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
2020'de en çok haber olan spor adamları! Zirvede Fatih Terim yer aldı 2020'de en çok haber olan spor adamları! Zirvede Fatih Terim yer aldı         
10:08
Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti         
09:45
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı         
08:35
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı         
23:01
İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi         
22:18
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 10:35:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prens Harry ile Meghan Markle'dan Archie sürprizi: Böyle mutlu yıllar diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei