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Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana, "prenses" olmak için ölüm haberini bekleyecek - Son Dakika

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana, "prenses" olmak için ölüm haberini bekleyecek

07.06.2021 11:25
Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

İSMİ HEM KRALİÇE'DEN HEM DE DIANA'DAN Harry ile Meghan, yaptıkları açıklamada bebeğin 4 Haziran'da Santa Barbara'da bulunan Cottage Hospital'da dünyaya geldiğini belirterek isminin de Lilibet Diana Mountbatten Windsor olduğunu duyurdu.

<a class='keyword-sd' href='/prens-harry/' title='Prens Harry'>Prens Harry</a> ile <a class='keyword-sd' href='/meghan-markle/' title='Meghan Markle'>Meghan Markle</a>'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

İSMİ HEM KRALİÇE'DEN HEM DE DIANA'DAN

Harry ile Meghan, yaptıkları açıklamada bebeğin 4 Haziran'da Santa Barbara'da bulunan Cottage Hospital'da dünyaya geldiğini belirterek isminin de Lilibet Diana Mountbatten Windsor olduğunu duyurdu.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

KRALİÇE'Yİ YAKIN AİLE ÜYELERİ DE BU İSİMLE ÇAĞIRIYOR

Ailesinin "Lili" adıyla çağıracağı bebeğin ilk adı Lilibet, büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten geliyor. Kraliçe'yi çok yakın aile üyeleri bu isimle çağırıyor. Diana ise Prens Harry'nin annesi Diana'dan geliyor. Lili Bebek, geçtiğimiz mart ayında yayınlanan Oprah Winfrey röportajında ileri sürdükleri nedeniyle dünya gündeminin ilk sıralarına oturan Prens Harry ile Meghan Markle'ın yine konuşulmasını sağladı.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,
'PRENSES' UNVANI İÇİN BEKLEMESİ GEREK

Şimdi Lilibet Diana ile ilgili merak edilen başka bir ayrıntı var. Her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da hala "prens" unvanını koruyan Harry'nin kızı olan Lili'nin "prenses" olup olmayacağı.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

UNVAN İÇİN CHARLES'IN TAHTA ÇIKMASI GEREK

Hemen bu sorunun yanıtına bakalım: Lilibet Diana, şu anda "otomatik olarak" prenses olamıyor. Tıpkı ağabeyi Archie'nin "prens" unvanını alamadığı gibi. Bunun için belirsiz bir süre beklemesi gerekecek. Üstelik bekleyeceği de bütün aileyi yasa boğacak bir ölüm haberi.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,
KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜ YA DA TAHTI BIRAKMASI DURUMUNDA

Prens Harry ile Meghan Markle'ın kızı Lili'nin "prenses" olabilmesi için dedesi Prens Charles'ın "kral" olarak tahta geçmesi gerekiyor. Yani şu anda tahtta oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in hayata veda etmiş olması. Bu arada daha düşük bir ihtimal ama Kraliçe 2. Elizabeth'in, tahtı kendi isteğiyle oğlu Charles'a bırakması durumunda da Lili, otomatik olarak "prenses" olacak. Tabii ağabeyi Archie de "prens" unvanı alacak. Her ne kadar Lili, henüz prenses değilse de ülkenin tahtı için sekizinci sıraya yerleşti.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,
'TEN RENGİNİ' İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Peki Prens Harry ile Meghan Markle'ın kızı Lili, neden prenses olamayacak? Aslında bunun nedeni, çok uzun yıllar önce yapılan bir düzenleme. Meghan Markle, her ne kadar Oprah Winfrey röportajında "ten rengi yüzünden Archie'ye prens unvanı verilmedi" demiş olsa da onun da gözden kaçırdığı bir durum var. Zaten, Markle'ın bu açıklaması sonrası birçok kraliyet uzmanı "Bu kuralı Meghan bilmeyebilir ama Harry'nin bilmiyor olması mümkün değil" yorumunu yapmıştı.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

DAHA DOĞMADAN BELLİYDİ

Harry ile Meghan'ın Winfrey, röportajının dünyada en çok yankı yaratan iddia "ten renginin koyu olacağı endişesiyle Archie'ye 'prens' unvanı verilmediğini söylemesi oldu. Aslında bu konu Meghan Markle ile Prens Harry'nin ilk bebeklerini bekledikleri açıklandığında da gündeme gelmişti. Archie'nin dedesi Prens Charles tahta geçene kadar "prens" unvanı almayacağı o zaman da konuşulmuştu. İngiliz basını o dönemde bunun nedenini de açıklamıştı.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

PRENS YA DA PRENSES UNVANI KİMLERE VERİLİYOR? BBC'de bu konuyla ilgili yer alan habere göre "Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları) gibi hitap biçimlerinin uygulanmasına ilişkin kurallar, Kral Beşinci George'un Kasım 1917'de yayımladığı kraliyet beratı ile belirlenmiş durumda. Kral Beşinci George, 1917'de yayınlanan bildirisinde, Galler Prensi'nin en büyük oğlunun en büyük oğlu dışında, hükümdarın torunlarına bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarının verilmeyeceğini açıkladı.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

MEGHAN SONRADAN HATIRLADI Görünüşe göre Oprah Winfrey röportajının daha sonraki bir bölümünde Meghan Markle da bu konuda bilgilendirildi ve bu kuraldan söz etti. Markle "Bir adet var... 5. George ya da 6. George hangisi olduğunu unuttum, eğer tahttaki monarkın torunu iseniz prens ya da prenses olabiliyorsunuz" dedi.  İşte Kral 5. George'un belirlediği bu kurala göre, dedeleri Prens Charles tahta geçince Archie "prens", Lili de "prenses" olacak. O zaman her ikisi de monarkın, yani tahtta oturan kralın torunları oldukları için bu unvanları alacak.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

ONLAR DOĞUŞTAN UNVAN SAHİBİ

Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuğu George, Charles ve Charlotte'un "prens" ve "prenses" uvnanını doğuştan taşıyor olması ise taht sıralamasıyla ilgili. Prens William, ülkesinin tahtı için babası Prens Charles'ın ardından ikinci sırada geliyor. William'dan sonra taht sırası için çocukları George, Charlotte ve Louis var. Yani üç küçük çocuğun doğumuyla Prens Harry de taht sıralamasında yeğenlerinin altına düştü.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

ONLAR BAŞTAN ANLAŞTI

Prens Charles'ın kardeşi Andrew'nun kızları Beatrice ve Eugenie de, taht için Harry'nin de ardında olmalarına rağmen, monarkın torunları oldukları için "prenses" unvanı taşıyor. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Sophie'nin iki çocuğunun da "prens" ve "prenses" unvanı taşımadığını hatırlatalım. Bunun nedeni de oldukça ilginç aslında.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,
ONLAR 'PRENS' VE 'PRENSES' UNVANI İSTEMEDİ

Her iki çocuk da monarkın yani Kraliçe'nin torunu olarak hakları olan Büyük Britanya prensi veya prensesi unvanını ve buna bağlı olan hitap şekli "Yüce Majesteleri" 'ni kullanabilirler. Fakat daha evlilik yapılırken prens Edward'ın çocuklarının "Yüce Majeste" unvanını taşımayacakları kararlaştırıldı. Onlar daha çok Wessex kontu unvanından gelen nezaket unvanını taşıyorlar. Bu sebeple kızlarına leydi Louise Windsor diye hitap ediliyor, oğulları ise vikont Severn unvanını taşıyor.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana,

ONUN DA ADI HEM KRALİÇE'DEN HEM DE DIANA'DAN

Bu arada; İngiliz kraliyet ailesinde Kraliçe'nin ve Prenses Diana'nın adını taşıyan tek kişinin Prens Harry ile Meghan Markle'ın kızı Lili olmadığını da hatırlatalım. Harry'nin ağabeyi William da kızı Charlotte'a hem Kraliçe'nin hem de kendi annesinin adını verdi. Yani Prenses Charlotte'un tam adı Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor. Bu şekilde her iki kardeş de çocukları aracılığıyla hem babaannelerini hem de annelerini onurlandırmış oldu. Dünyadaki kraliyet ailelerinde, geçmiş monarkın isimlerini yeni kuşaklarda yaşatmak da bilinen bir gelenek.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana, prenses olmak için ölüm haberini bekleyecek

Meghan Markle, Santa Barbara, Prens Harry, Haziran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana, 'prenses' olmak için ölüm haberini bekleyecek - Son Dakika Magazin


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