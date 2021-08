Prens Harry ile Meghan Markle, önce Instagram'da tanışmışlar

Her ne kadar sonrası o masallardaki gibi "saraylarında sonsuza kadar mutlu yaşadılar" şeklinde gelişmese de Prens Harry ile Meghan Markle'ın öyküsü her zaman milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle de İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşme kararının ardından üzerlerine yönelen ilgi daha da arttı.

NASIL TANIŞTIKLARI HEP MERAK EDİLDİ

Aslında Prens Harry'nin kısacık zamanda Meghan Markle ile evlilik kararı alması başlarda herkese inanılmaz gelmişti. Evlendikleri 2018 yılından bu yana da hayatları hızla değişti. İki bebek sahibi oldular, Londra'dan ayrılıp ABD'de yeni bir hayat kurdular. Bütün bunlar olup biterken de çok merak edilen bir konu vardı: Harry ile Meghan'ın nasıl tanıştığı...

BİLGİLERİ MEGHAN 'SIZDIRDI'

Bu konuda çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Fakat, Prens Harry ile hayatının aşkı Meghan Markle'ın tanışma öyküsüne dair "gerçeğe en yakın" iddia Finding Freedom adlı kitabın ortay yazarlarından Omid Scoobie'den geldi. Kitabın, Meghan Markle'ın yazarlara "sızdırdığı" bilgilerden oluştuğu düşünülürse bu iddianın gerçek olma olasılığı da çok yüksek.

INSTAGRAM'DA TANIŞTILAR İDDİASI

Scoobie'nin iddiasına göre Prens Harry ile Meghan Markle ilk olarak Instagram üzerinden tanıştı. O sırada Suits dizisiyle hayal ettiği şöhreti yakalayan Markle, kız arkadaşlarıyla Londra tatiline çıktı. Orada çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasından sık sık paylaştı. Bu arada Markle'ın, Harry ile nişanlandıktan sonra o hesabı kapattığını hatırlatalım.

TAKMA İSİMLE HESAP AÇTI

Aile kuralları gereği kendi adıyla hesap açması yasak olan Prens Harry ise takma bir isimle açtığı bir Instagram hesabına sahipti. Scoobie'nin ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, profil fotoğrafı bile bulunmayan ve takma bir isimle açıldığı çok belli olan bu hesabı, yani Prens Harry'nin hesabını takip etmeye başladı.

SEVDİĞİ DJ'İN ADINDAN ESİNLENDİ

Yazarın iddiasına göre Prens Harry, "SpikeyMau5" isimli bu hesabı kullanıyordu o dönemde. Bu ismin DeadMau5 kısmını sevdiği bir DJ'den esinlenerek almıştı. "Spikey" kısmı ise özellikle Scotland Yard ajanlarının Prens Harry için kullandığı takma addan geliyordu.

İLİŞKİ GERÇEK HAYATA TAŞINDI

Fakat Harry ile Meghan'ın Instagram üzerinde başlayan bu tanışıklıklarını gerçek hayata taşıyan kişi ise Harry'nin de arkadaş çevresinde yer alan Violet von Westenholz oldu. von Westenholz, Harry'nin güvenilir arkadaşları arasındaydı ve onun ciddi bir ilişki için birini aradığını biliyordu.

ÇÖPÇATANLIK YAPTI

Bu arada Violet von Westenholz ile Meghan Markle'ın yoları dı bir moda markasının reklam faaliyetleri kapsamında kesişmişti. Meghan: Where Did It All Go Wrong?" adlı kitabın yazarı Katie Nicholl'e göre bu 'kraliyet romansı önce Instagram'da başladı. Ardından da von Westenholz aracılığıyla gerçek hayata taşındı. Yani Harry'nin güvendiği arkadaşları arasında yer alan von Westenholz, çift için "çöpçatanlık" yaptı.

İLK SİNYALLER

Finding Freedom adlı kitabın yazarları Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a göre Markle, Instagram hesabında Harry ile romantik ilişkisinin ilk sinyallerini de verdi. Meghan Markle, Instagram hesabını, Prens Harry ile ilişkisi ciddileşince kapattı. Çift, bir süre Prens William ve Kate Middleton ile ortak olarak Kensington Royal hesabını kullandı. İki kardeş arasındaki gerilim yükselip de ayrılığın ilk adımları atılmaya başlandığında ise Harry ile Meghan için Sussex Royal hesabı açıldı. Çift, aileden ayrılma kararı aldığında da o hesap kapatıldı.

'GÜZEL MEGHAN HAYATIMA DÜŞTÜ'

Prens Harry ile Meghan Markle'ın tanışmalarına dair birçok iddia ortaya atıldı bugüne kadar. Bugüne kadar bunların en çok kabul göreni ise çiftin, ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığıydı. Hatta Harry, o buluşmayı medyaya anlatırken, "Güzel Meghan sendeledi ve hayatıma düştü" demiş ve Meghan'ın "hayatının aşkı" olduğunu hemen anladığını söylemişti. İki buluşmadan sonra, yeni sevgililer birlikte Botswana'ya tatile gittiler, yıldızların altında kamp yaptılar. Harry'nin anlattığına göre "yıldızlar doğru konumdaydı" ve "çok kısa sürede" birbirlerine aşık oldular.

HARRY'NİN KALBİNİ BÖYLE ÇALDI

Bambaşka bir kültürden gelen Meghan Markle'ın, dünyanın en gözde bekarları arasında yer alan Prens Harry'nin kalbini nasıl çaldığı da hep merak konusu oldu. Elbette bunun da bir açıklaması var. Aslında İngiliz kraliyet ailesi gibi katı gelenekçi bir aileye bile kurallarını esneten, yarı Afro Amerikalı, evlenip boşanmış ve yaşça Harry'den büyük olan Meghan Markle hangi özelliğiyle 'dünyanın en gözde bekarının' kalbini çalıp onu kısa zamanda evliliğe götürdüğü hep merak konusuydu. Bu konu, bir belgeselde bir kez daha masaya yatırıldı.

ANNESİNİ ÇOCUKKEN KAYBETTİ

Prens Harry, daha doğar doğmaz dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde hissetti. Annesi Diana'nın kucağında yanında babası Prens Charles ile dünyaya geldiği hastanenin kapısında ilk fotoğrafı çekildi. Sonra da dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesinin üyelerinden biri olarak büyüdü. Aradan yıllar geçti ve bu kez hayatının en büyük trajedisiyle yine bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti. Henüz 13 yaşındayken annesiz kalmış bir çocuktu artık dünyadaki milyonlarca kişinin gözünde. Prenses Diana 36 yaşında hayata veda etti ve annesinin tabutunun arkasında ağabeyi William, babası Charles, dedesi Philip ve dayısı Charles Spencer ile sessizce yürüdü. Öne eğdiği başını hiç kaldırmadı ve kendisi yaşındaki bir çocuktan beklenmeyecek bir irade gösterip gözyaşı döktüğünü bile kimseye göstermedi.

AİLENİN EN HAŞARI ÜYESİ Daha sonraki dönemlerde de ailesinin "haşarı" üyesi olarak tanındı hep. Alkol duvarını aşıp elbiseleriyle havuza atladığı çılgın partiler, adının sık sık karıştığı skandallar derken bir anda dünyanın en gözde bekarlarından biri haline geldi. Medya tarafından takip edilen uzun süreli ilişkilerinden ilkini Chelsy Davy ile yaşadı. Bir dardın bir barışık yedi yıl ilişki yaşadığı Chelsy Davy, ardından da evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Cressida Bonas ile ilişki yaşadı.

ZENGİN İŞ İNSANININ KIZI Aslına bakılırsa Prens Harry ile Chelsy Davy'nin evleneceğine de bir dönem kesin gözüyle bakılıyordu. O dönemde kraliyet yorumcularına göre Harry ile Davy, ideal bir çiftti. Hem de her anlamda... Chelsy Davy, Zimbabwe'de doğdu. Babası milyarder bir işadamı annesi ise 1973 yılının Rodezya güzeli. Kendisinden büyük bir erkek kardeşi olan Chelsy Davy, öğrenimini İngiltere'de tamamladı. Ünlü Cheltenham kız okulundan mezun oldu.

DÜĞÜNÜNE KATILDI Prens Harry ile Chelsy Davy, 2004 yılında tanıştı. 2011 yılında yolarını kesin olarak ayırana kadar da inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Bir iddiaya göre de Harry Meghan Markle ile evleninceye kadar da dostlukları sürdü. Hatta Harry düğününden önce Davy ile telefonda duygu dolu bir konuyşma yaptı. İkisinin de bu konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı da ileri sürülenler arasında. Dostlukları belli ki güçlüydü çünkü Chelsy Davy, Harry'nin düğününe de katıldı. Hatta gergin ve biraz da üzüntülü yüz ifadesi nedeniyle neler kaçırdığına üzüldüğü bile ileri sürüldü.

BU AŞKI DA ÇOK KONUŞULDU

Prens Harry'nin Chelsy Davy'den sonraki sevgilisi ise Cressida Bonas oldu. Davy, zengin bir iş insanının kızıydı, Bonas da aristokrat bir ailenin kızı. İngiliz asiller sınıfı üyesi olan Edward Curzon'un torunu olan Cressida Bonas ile Harry'nin ilişkisi kuzeni Eugenie aracılığıyla başladı. Modellik yapan Bonas ile Harry, 2014 yılında yollarını ayırdılar. Oysa herkes onların evleneceğini sanıyordu. Cressida Bonas geçen yıl bir başka Harry ile Harry Wentworth-Stanley ile hayatını birleştirdi.

ESKİ SEVGİLİLERİN ORTAK YANI Prens Harry'nin eski sevgililerinin profiline bakıldığında bazı ortak noktalar göze çarpıyor. Her ikisi de varlıklı ailelerin kızlarıydı. Her ikisinin de aileye katılmasına Kraliçe tarafından herhangi bir engel konulması ihtimali yoktu. Her ikisi de sarışındı. Harry her ikisiyle de uzun süre ilişki yaşamasına rağmen onlarla evlenmedi.

MEGHAN HEPSİNDEN FARKLI

Ama Meghan Markle ile tanıştığında işler ışık hızıyla ilerledi. Tanışmaları, nişanlanmaları ve evlilikleri kısa sürede gerçekleşti. Üstelik Meghan Markle, Harry'inn eski sevgililerinden çok farklı bir profil çiziyordu. Bir kere İngiliz değil Amerikalı'ydı. Bir oyuncuydu, soylu bir aileden gelmiyordu ve üstelik daha önce bir evlilik yapmıştı. Peki neydi kendisinden çok farklı bir geçmişten ve çok farklı alışkanlıklardan gelen Markle'ın Harry'nin aklını başından almasının sırrı.

BU FARKLILIK HARRY'YE ÇEKİCİ GELDİ

Çiftin olay yaratan röportajından sonra bir kez daha gündeme gelen bu durum bir belgeselde de konu edildi. Kraliyet yorumcusu Ashley Pearson, geçen yıl çekilen ve bir dijital platformda yayınlanan Meghan Markle: Changing Traditions' adlı belgeselde bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Pearson'a göre Harry'yi Meghan Markle'a çeken ayrıntı, tam da sahip olduğu bu farklı profil. Davy ve Bonas'ın Prens Harry'ye asla veremeyeceği bir şey. Pearson'a göre Meghan Markle, özellikle de katıldığı ve katkıda bulunduğu insani yardım faaliyetleriyle Harry'yi etkiledi.

İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ Markle'in Birleşmiş Milletler için gönüllü çalışmalar yaptığını hatırlatan Ashley Pearson; kadınlara ve çocuklara yardım etkinlikleri kapsamında Meghan'ın daha Harry ile tanışmadan önce çeşitli görevler üstlenip seyahatlere çıktığını hatırlattı. Pearson'a göre Harry de içinde barındırdığı, dünyayı değiştirme, diğer insanlara yardım etme tutkusuna sahip olan bu genç kadını gördüğünde ondan etkilendi. Bu gibi insani yardım faaliyetleriyle bu kadar ilgilenen Markle'ın rüzgarına kapılıp gitti. Çift, 2018 yılında evlendi. Kısa süre sonra Archie adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. ABD'ye taşındıktan sonra da bugüne kadar hiçbir fotoğrafını paylaşmadıkları kızları Lilibet Diana doğdu.