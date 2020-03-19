Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi - Son Dakika Magazin

Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi

32 dakika önce

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak Meghan Markle ile Kanada'ya yerleşen Prens Harry, birkaç gün önce koronavirüse yakalanan oyuncu Idris Elba ile görüşen F1 pilotu Hamilton ile bir etkinlikte buluştu. Virüs belirtileri olan birinin yanından pilotun virüse yakalanıp yakalanmadığı ise henüz bilinmiyor.

Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi, System.String[]

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla uzun bir süre konuşulan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Kanada'da hayatlarını sürdürürken dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs şüphesiyle karşı karşıya kaldılar. Virüsten korunmak için her türlü önlemi alan çiftten Harry, İngiltere'de bulunduğu dönemde bir etkinlikte koronavirüs şüphesi taşıyan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya geldi.

VİRÜSE YAKALANAN BİRİNİN YANINDA GELİP HARRY İLE BULUŞTU

Entertainment Tonight Canada'nın haberine göre Prens Harry, Britanya'da bulunduğu dönemde bir etkinlikte Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya geldi. Bu buluşmadan birkaç gün önce Hamilton, koronavirüs testleri pozitif çıkan Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi) ve oyuncu Idris Elba ile aynı etkinlikte buluştu. Hamilton'ın hasta olduğu ya da koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmadı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi ve Hamilton

GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORLAR

Öte yandan Meghan ve Harry, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına kaybetmesine neden olan koronavirüsten korunmak için Kanada hükümetinin koyduğu kurallara uyarak tedbiri elden bırakmıyor. Çift, uyarıların ardından kalabalık etkinliklere katılmama kararı aldı. Kraliçe II. Elizabeth de her yıl mart ayında yaptığı bahçe partisi ile Cheshire ve Camden ziyaretlerini de erteledi.

Prens Harry ve Hamilton
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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:40 

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YORUMLAR (2)
  • adı ne yapacan: yuregın agzınamı geldı koca dunyayı haraca baglayan eskıyaların ogulları korona oldu dıye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Başlığa bak: "Yürekleri ağza getiren kare" diye başlık atılmışta, bize neyse küçük prensin virüs kapıp kapmadığı çokta tın yani. Niye yüreğimiz ağza gelsin yaw. Memleketimin insanı virüs kaparsa bizim yüreğimiz ağzımıza gelir Bladerrr Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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