Prens Harry kraliyet ailesinden ayrılık kararı sonrası ilk kez konuştu - Son Dakika

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakma kararının ardından ilk kez konuşan Prens Harry, "Başka seçeneğim yoktu" dedi.

Güney Afrika'daki AIDS hastası çocuklara yardımda bulunan Sentebale Vakfı'nın etkinliğinde konuşma yapan Prens Harry, "Büyükanneme her zaman en büyük saygı göstereceğim. Ona inanılmaz müteşekkirim. Ailemin geri kalanına, bana ve Meghan'a son aylarda verdiği destek için minnettarım" dedi.

Prens Hary, konuşması sırasında olayların buraya geldiği için büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Gerçeği paylaşabildiğim kadarıyla benden duymanızı istiyorum. Prens ya da dük olarak değil Harry olarak konuşuyorum. İngiltere benim evim. Bu asla değişmeyecek" dedi.

"GERÇEKTEN BAŞKA SEÇENEK YOKTU"

Prens Harry, "Meghan ve ben evlendikten sonra heyecanlandık. Umutluyduk ve hizmet etmek için buradaydık. Bu nedenlerden dolayı bu duruma geldiğimiz için çok üzgünüm. Eşimle verdiğim bir karar bu. Basitçe verdiğim bir karar değil. Aylarca süren görüşmelerin sonunda bu kararı aldık. Her zaman doğruyu yapmadım ama bu kararımla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten başka seçenek yoktu" dedi.

Prens Harry ayrıca, "Çoğunuzun desteğini hissederek büyüdüm. Hayatımda beklediğim aşkı ve mutluluğu bulduğumu görürken Meghan'ı açık kollarla nasıl karşıladığınızı gördüm" şeklinde konuştu.

"Açıklamak istediğim şu ki, sizden uzaklaşmıyoruz" diyen Harry, "Ülkesini takdir eden aynı adam olarak kalacağım. Kraliçe'ye kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk. Maalesef bu mümkün olmadı" ifadelerini kullandı. Prens Harry, eşi Meghan Markle ve 8 aylık oğlu için de daha huzurlu bir yaşam umduğunu belirtti.

Öte yandan İngiltere'de Prens Harry ve eşi Markle'ın Kraliyet ailesinden üst düzey görevlerini bırakacaklarını açıklamasının ardından Kraliçe II. Elizabeth de çiftin kararlarına saygı duyduğunu belirterek ayrılık kararını onaylanmıştı

(İHA)