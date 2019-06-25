Son Dakika Haberleri: Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu
BBC
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Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu

1 saat önce

İngiltere'de Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Nisan'da taşındıkları evin tadilatının 2,4 milyon sterline mal olduğu açıklandı.

Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu, System.String[]

6 Mayıs'ta Archie adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, Nisan'da taşındıkları evin tadilatının vergi mükelleflerine 2,4 milyon sterline (yaklaşık 3 milyon dolar) mal olduğu açıklandı.

İÇ DEKORASYON MASRAFLARINI KARŞILADILAR

Windsor Sarayı yakınlarındaki Frogmore Cottage, beş ev birleştirilerek genişletildi. Evin iç dekorasyonunun masraflarının çift tarafından karşılandığı belirtiliyor.

2018-19 döneminde Hazine, Kraliçe 2'nci Elizabeth'e 82 milyon sterlin kaynak aktardı. Bu paranın 33 milyon doları Buckingham Sarayı'nın tadilatında kullanılacak.

KRALİÇE'NİN BU YILKİ HARCAMALARI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kraliçe'nin geçen yılki harcamaları 67 milyon sterlin oldu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 41'lik bir artış anlamına geliyor. Paranın büyük bölümünün yine Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesine ait diğer konutların tamirinde kullanıldığı belirtildi.

HARCAMALAR KAMUOYUNUN HASSAS KONUSU

BBC muhabiri Jonny Diamond, kraliyet ailesinin harcamalarının kamuoyunda hassas bir konu olduğunu, Buckingham Sarayı'nın evin masraflarını bu yüzden açıkladığına dikkat çekiyor.

"TAŞINDIKLARI EVİN MASRAFINI NEDEN KARŞILAMIYORLAR"

Muhabirimiz, "Şimdi çiftin neden Kensington Sarayı'ndan ayrıldığı ve bunu gerçekten çok istedilerse taşındıkları evin tadilatının masraflarını neden kendilerinin karşılamadığı sorulacak" dedi.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:14 
Meghan Markle, Prens Harry, İngiltere, Magazin, Dünya, Ekonomi
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