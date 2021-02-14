Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı - Son Dakika

Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı
14.02.2021 23:53
NEW İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.
NEW İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.
ABD basınında yer alan haberlerde, California eyaletinde yaşayan Prens Harry ve Markle'ın bir çocuğu daha olacağı belirtildi.
Sussex Dükü ve Düşesi'nin ilk çocuğu Archie'nin bir kardeşi olacağı bilgisini paylaşan aile sözcüsü, çiftin çocukları olacağı haberine çok sevindiğini ifade etti.
Prens Harry ve Markle'ın ikinci çocuğu İngiliz kraliyet ailesinde tahtın 8. varisi olacak.
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