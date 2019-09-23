Prens Harry ve eşi Megan Güney Afrika ziyaretinde dans etti
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İngiliz kraliyet ailesi Güney Afrika'da.
İngiliz kraliyet ailesi Güney Afrika'da. Prens Harry, eşi Sussex Düşesi Meghan ve yeni doğan oğulları Prens Archie ile birlikte ailece ilk resmi ziyaretlerini Güney Afrika'ya gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:09
Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu İsrailli Arap milletvekillerinden Netanyahu'nun rakibi Gantz'a destek Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi