Son Dakika Haberleri: Prens Harry ve eşi Megan Güney Afrika ziyaretinde dans etti
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Prens Harry ve eşi Megan Güney Afrika ziyaretinde dans etti

22 dakika önce

İngiliz kraliyet ailesi Güney Afrika'da.

İngiliz kraliyet ailesi Güney Afrika'da. Prens Harry, eşi Sussex Düşesi Meghan ve yeni doğan oğulları Prens Archie ile birlikte ailece ilk resmi ziyaretlerini Güney Afrika'ya gerçekleştirdi.

Prens Harry ve eşi Megan Güney Afrika ziyaretinde dans etti

Güney Afrika, Prens Harry, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:09 
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