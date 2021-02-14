Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor - Son Dakika

Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor

14.02.2021 23:47
Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor, System.String[]

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor.

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor.

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çifti, 2019 yılı Mayıs ayında doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından 2'nci bebeklerini bekliyor. Çiftin Sözcüsü yaptığı açıklamada, Prens Harry ile eşi Meghan'ın 2'nci bebeklerini beklediklerini ifade ederek, "Archie'nin abi olacağını doğrulayabiliriz. Sussex Dükü ve Düşesi, 2'nci çocuklarını bekledikleri için çok mutlular" dedi.

Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya'ya taşınmıştı.

-İHA-

Meghan Markle, Prens Harry, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gara'da paramotor ile kaçmaya çalışan teröristlerin imha edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi: Bence değil Dr. Fauci: Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu diğerlerinden daha tehlikeli G.Saray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına F.Bahçe de isyan etti: Adalet yok 24 yaşındaki genç, kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi 'Türk' lakabıyla bilinen eski Arjantin Devlet Başkanı Manem hayatını kaybetti Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı
Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı Sosyal medyadan 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek kadını açık açık tehdit eden şahıs tutuklandı         
23:38
13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı 13 şehidimizin ardından 5 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı         
23:03
Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük         
22:45
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki         
21:56
TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler         
20:43
Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi         
20:18
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia: Şampiyonu hakemler belirleyecek Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia: Şampiyonu hakemler belirleyecek         
19:34
Son Dakika: İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitime kar engeli Son Dakika: İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitime kar engeli         
18:42
Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün         
15:39
Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu         
14:19
8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu 8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu         
12:50
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 00:02:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2'nci bebeklerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei