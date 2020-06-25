Prens Harry ve Meghan eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi - Son Dakika

Prens Harry ve Meghan eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak Los Angeles'a yerleşen Prens Harry (35) ve eşi Meghan (38), eski çete üyelerinin çalıştığı bir fırında çete üyeleriyle ekmek pişirdi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak Los Angeles'a yerleşen Prens Harry (35) ve eşi Meghan (38), eski çete üyelerinin çalıştığı bir fırında çete üyeleriyle ekmek pişirdi.

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İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak Los Angeles'a yerleşen Prens Harry (35) ve eşi Meghan (38), eski çete üyelerinin çalıştığı fırını ziyaret etti. Los Angeles'ta 18 milyon değerinde bir malikanede yaşayan ünlü çift, yardım kampanyası kapsamında Homeboy adlı fırın ve kafeterya işletmesinde ekmek pişirdi. Ünlü çift, çalışanlarla birlikte ekmek pişirip yiyecek hazırlarken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.Homeboy işletmesi genelde suç örgütlerinden ayrılan çete üyelerinin, topluma yeniden kazandırma amacı güden bir işletme olarak biliniyor.


Los Angeles, Prens Harry, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Prens Harry ve Meghan eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi - Son Dakika Dünya

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