Prens Harry ve Meghan Markle'dan Kate Middleton'a sürpriz: Görünce şaşkınlıktan donakaldı - Son Dakika

Prens Harry ve Meghan Markle'dan Kate Middleton'a sürpriz: Görünce şaşkınlıktan donakaldı

14.01.2021 15:04
Prens Harry ve Meghan Markle'dan Kate Middleton'a sürpriz: Görünce şaşkınlıktan donakaldı, System.String[]

Ama İngiliz basınına yansıyan son haberlere göre iki kardeş aralarının yavaş da olsa düzeltmeye başladı.

Ama İngiliz basınına yansıyan son haberlere göre iki kardeş aralarının yavaş da olsa düzeltmeye başladı. Bu konuda ilk adım da eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD'ye yerleşen Prens Harry'den geldi.BEKLENMEDİK GELİŞME

Geçtiğimiz hafta Noel ve yeni yıl nedeniyle görüntülü konuşma yaptıkları haberleri basına yansıyan Prens William ile Prens Harry arasında beklenmedik bir gelişme daha yaşandığı iddia edildi.HEDİYE GÖNDERDİLER İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle, 9 Ocak'ta 39'uncu doğum gününü kutlayan, Prens William'ın eşi Kate Middleton'a beklenmedik bir jest yaptı. Harry ile Meghan, ailesiyle birlikte Norfolk'taki konutlarında küçük bir kutlama yapan Middleton'a bir paket içinde hediye gönderdi.DOKUNAKLI ANLAR Çiftin ABD'den Kate Middleton'a gönderdiği paketin içeriğini açıklamayan bir kaynak, US Magazine'e Cambridge Düşesi'nin paketi alınca dokunaklı anlar yaşadığını anlattı. Paketin içinde bir de kart olduğunu belirten kaynak, Kate Middleton'ın bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını anlattı. Aynı kaynak "Bu güzel bir sürprizdi. Kate, Harry ile Meghan'dan bir hediye beklemiyordu" diye konuştu. Bu arada eşi Prens William'ın da Kate Middleton'a yeni yaş hediyesi olarak bir çift elmas ve safir küpe aldığı da öne sürüldü.YENİ GELİŞMELER

Daha bir yıl önce birbirlerini gördüklerinde yüzleri asılan, aile yemeğinde yan yana bile oturmak istemeyen Prens William ile Prens Harry arasında beklenmedik bir gelişme yaşandığı iddia edildi. İngiliz basınına göre iki kardeş Noel ve yeni yıl sürecinde aralarındaki buzları eritmeye başladığı haberleri geçen hafta da gündeme gelmişti.ESKİSİNDEN DAHA İYİ

İngiliz basınında yer alan iddialara göre iki kardeş bu süreçte defalarca video görüşmeleri yaptı ve birbirlerinin aileleri için hediyeler gönderdi. Kraliyet ailesi uzmanı gazeteci Katie Nicholl, konuk olduğu Entertainment Tonight adlı programda Prens William ile Prens Harry'nin ilişkisinin son bir yılla kıyaslandığında daha iyi bir duruma geldiğini ileri sürdü.SIK SIK GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPMIŞLAR

Nicholl, iki kardeşin Noel ve yeni yıl sürecinde birbirleriyle sık sık video görüşmeleri yaptığını ve birbirlerinin ailelerine hediyeler gönderdiğini ileri sürdü. Kaotik bir yılın ardından Cambridge ve Sussex aileleri online olarak da olsa yeniden bir araya geldi ve aralarındaki buzları eritmeye çalıştı.NEREDEYSE HİÇ KONUŞMUYORLARDI Katie Nicholls, bir yıl öncesinde Prens William ile Prens Harry'nin gerekmedikçe bir araya gelmediklerini ve birbirleriyle neredeyse hiç konuşmadıklarını belirtti.FARKLI YORUMLAR GELDİ Bu gelişme sosyal medya sitelerine yansıdıktan sonra konuyla ilgili farklı yorumlar da gelmeye başladı. Ailenin takipçileri zaten bu kavganın medya tarafından yaratıldığını savundu. Bazıları da Nicholl'ün yanıldığını, bütün suçun Harry de olduğunu ve bunu sebebinin de karısı Meghan Markle olduğunu ileri sürdü.Prens William ve Prens Harry ile ilgili çarpıcı bir iddia geçtiğimiz hafta basına yansımıştı. Buna göre Prens William bir aile yemeğinde kardeşi Harry ile aynı masada yan yana oturak bile istememişti.

İDDİALARA GÖRE YAN YANA OTURMAK BİLE İSTEMEMİŞTİ

Prens Harry ile Meghan Markle, 2019 yılında bebekleri Archie'nin doğumundan sonra görevlerinden izin almış ve uzun süre Kanada'da yaşamıştı. Londra'ya döndükten sonra da hemen gündeme bomba gibi düşen ayrılık açıklamasını yapmıştı.BİYOGRAFİ UZMANININ İDDİASI İngiliz basınında yer alan iddialara göre Prens William, kardeşinin bu kararı açıklamasından sonra öfkeden küplere bindi. Kaleme aldığı William and Harry–The Inside Story of a Family in Tumult adlı kitapla tanınan kraliyet uzmanı yazar Robert Lacey, iki kardeş arasında o süreçte yaşananları anlattı.İLK DUYDUĞUMDA İNANMAMIŞTIM Lacey, Prens William ile Prens Harry arasındaki gerilimle ilgili söylentileri ilk duyduğunda bunlara inanmadığını fakat sonra iki kardeşin değişken ilişkilerini fark etmeye başladığını belirtti. Elle dergisine konuşan Robert Lacey, William ile Harry'nin ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Her ikisi de kontrolden çıkma eğiliminde. Zaten 2020 başlarında Sandringham'da kavgaları açığa çıktığında da olup bitenler anlaşıldı."KRALİÇE'NİN ÖNERİSİ Lacey sözlerini şöyle sürdürdü: "Kraliçe bütün aile bireyleri olarak, danışmanlarla da birlikte bir masanın etrafında oturup konuşmak istedi. Ama bundan önce de ailece oturup konuşabilecekleri bir aile yemeği yeme önerisinde bulundu."ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEYECEĞİNDEN KORKTU

Lacey'in ileri sürdüğüne göre William, bu toplantıya katılmayacağını belirterek "Ben gelmiyorum, kardeşimle birlikte oturmayacağım" dedi. Robert Lacey, William'a bunu arkadaşlarının önerdiğini, çünkü Harry'ye olan öfkesini kontrol etme konusunda kendine güvenemediğini de ekledi.ANNELERİNİ ERKEN KAYBETTİLER 1982 doğumlu olan Prens William, Prens Charles ile Diana Spencer'ın ilk çocuğu. 2011 yılında Kate Middleton ile evlenen William'ın George, Charlotte ve Louis adında üç çocuğu bulunuyor. William, babası Charles'tan sonra taht için ikinci sırada. Prens Harry, Prens Charles ile Diana Spencer'ın ikinci çocuğu. 1984 doğumlu olan Harry, 2018'de Meghan Markle ile evlendi. Çiftin Archie adında bir oğlu bulunuyor.HARRY'NİN KARARINDAN SONRA ARALARI AÇILDI

Anneleri Diana Spencer öldüğünde Prens William 15, Prens Harry ise 13 yaşındaydı. İki kardeş özellikle bu travmanın ardından birbirlerinin en yakın dostu ve sırdaşı oldular. Prens William, Kate Middleton ile evlendikten sonra da araları gayet iyiydi. Harry'nin Meghan Markle ile evlilik planını açıkladığında William'ın acele etmemesini söylemesinden sonra ise araları açıldı.

Prens Harry ve Meghan Markle'dan Kate Middleton'a sürpriz: Görünce şaşkınlıktan donakaldı

Kate Middleton, Prens William, Meghan Markle, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Prens Harry ve Meghan Markle'dan Kate Middleton'a sürpriz: Görünce şaşkınlıktan donakaldı - Son Dakika Magazin


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