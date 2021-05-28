Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayı korkusu

KOMŞULARI UYARDI

Montecito'daki malikanelerinin bahçesinin bir bölümünde bir kümes kuran ve tavuk, horoz gibi hayvanlar besleyen Harry ile Meghan'ın komşusu, genç çifti kendi bahçesine de giren siyah bir ayı konusunda uyardı. Prens Harry ile Meghan Markle'ın, Penelope Bianchi adlı 74 yaşındaki komsusu, kendi evinin güvenlik kamerasına yansıyan siyah bir ayının görüntülerini paylaştı. Bu siyah ayının, Penepole Bianchi'nin sahip olduğu sekiz tane tavuğu öldürdüğü de ileri sürüldü.

KOMŞUNUN TAVUKLARINA AYI SALDIRDI

Penelope Bianchi, Harry ile Meghan'ı da kendi kümeslerini ve orada yaşayan tavuklarını korumaya almaları konusunda uyardı. Bianchi, genç çiftin, ayıların kümesi ziyaret etmesini önlemek için gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi.

KAMERAYA TAKILDI

Harry ile Meghan, 11 milyon sterlin değerindeki malikanelerinin bahçesinde bir kümes oluşturdu. "Basit bir yaşam" ilkesini benimseyen çift, bu kümesi Oprah Winfrey ile yaptıkları röportaj öncesinde ona da göstermişlerdi.

MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE DOĞAL HAYAT

Çift, bu kümese oğulları Archie'den esinlenerek Archie's Chick Inn (Archie'nin Tavuk Hanı) adını verdiklerini de söyledi. Harry ile Meghan, her ne kadar lüks bir malikanede yaşasalar da hayatlarını olabildiğince basitleştirmek için yeni adımlar atıyor.

14 MİLYON 650 BİN DOLAR Dokuz tane yatak odası ve 16 tane banyosu bulunan bu malikane için ödenen paranın da 14 milyon 650 bin dolar olduğu belirtiliyor. 2003 yılında inşa edilen malikane, 2009 yılında Prens Harry ve Meghan Markle'dan önceki sahibine 24 milyon dolara satılmıştı. Çift, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens Harry için ayrılan evde yaşadıktan sonra bebekleri doğmadan önce Frogmore Cottage'ı renove ettirip oraya taşınmıştı.TYLER PERRY'NİN MALİKANESİNDE KALDILAR

Fakat orada uzun süre yaşamayan Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrılıp önce Kanada'nın Vancouver kentinde nehir kenarında lüks bir evde yaşadı. Sonra da ABD, Los Angeles'ta Tyler Perry'nin lüks bir malikanesinde ikamet etti. Çift, böylece ABD'de kendilerine ait ilk malikaneyi de satın almış oldu.

KÜTÜPHANE DE VAR SAUNA DA Çiftin yeni hayatlarını kuracağı bu malikane, çok geniş bir arazi üzerine inşa edildi. Malikanenin bahçesinde tenis kortu, yüzme havuzu ve bir de çay evi bulunuyor. Bunun yanı sıra malikanenin ana binasında bir kütüphane, iki tane sauna, oyun odası, spor salonu, beş otomobile uygun bir garaj da bulunuyor.

GÜL BAHÇELERİ, SERVİ AĞAÇLARI Malikanenin bahçesi ise son derece bakımlı. Arazi içinde gül bahçeleri, servi ağaçları, lavanta bahçesi hatta yüz yıllık zeytin ağaçları da bulunuyor. Malikanenin iki yatak odalı bir de konuk evi var. Ana binanın hemen yanındaki bu yapıda ise Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'ın yaşayacağı konuşuluyor. Birkaç ay önce ortaya atılan iddialara göre Ragland, uzun süredir çiftle birlikte yaşıyor ve torunu Archie'nin bakımını dadılarla birlikte üstleniyor.

GİZLİ ÖZEL YAŞAM Santa Barbara'nın Montecito adlı bölgesinde bulunan malikane, çifte aradıkları "gizli özel yaşam" seçeneğini de fazlasıyla sunuyor. Ana bahçe kapısından girdikten sonra kat edilen uzun yol, etrafındaki yüksek ağaçlar ve çevre düzenlemesi de buna uygun.