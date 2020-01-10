Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilmesine İngilizler ne diyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilmesine İngilizler ne diyor? - Son Dakika Dünya

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilmesine İngilizler ne diyor?

6 saat önce

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilmesine İngilizler ne dedi? Açıklamanın ardından #MEGXIT etiketi dünya çapında trend oldu

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilmesine İngilizler ne diyor?, System.String[]

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararı İngilizleri ikiye böldü. Londra sokaklarında bazı vatandaşlar çifte destek olurken, bazıları ise bu kararı 1936'da tahttan çekilen 8. Edward'ın tutumuna benzetiyor. Çiftin Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacağını açıklamasının ardından #MEGXIT etiketi dünya çapında trend oldu.

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Meghan Markle, Prens Harry, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:51 
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