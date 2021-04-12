Prens Philip'in cenaze töreni nasıl yapılacak?

Kraliçe 2. Elizabeth'in Cuma günü 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesi için hazırlıklar sürüyor.

Cenaze töreni 17 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.00'de Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'nde yapılacak ve televizyondan canlı yayınlanacak.

İşte cenaze töreni planlarıyla ile ilgili ayrıntılar:

Cenaze töreni nerede yapılacak?

Prens Philip'in sağlığında sade bir tören istediği belirtiliyor ve bu yüzden halkın tabutunu görebilmesi için katafalkta yatırılmayacak.

Bunun yerine, cenaze gününe kadar Windsor Kalesi'ndeki özel şapelde yatacak.

Prens'in cenazesi armasının bulunduğu kişisel bayrağına sarılacak. Bayrakta, İngiliz unvanlarından Yunan kökenine dek yaşamının unsurları yer alıyor.

Prens, 1946'da Prenses Elizabeth ile nişanlandığında Yunan unvanlarından vazgeçmiş, İngiltere vatandaşı olmuş ve annesinin İngilizceleştirilmiş soyadı Mounbatten'ı almıştı.

Bu yüzden Mountbatten ailesi armada temsil ediliyor ve Edinburgh kentinin arması da yer alıyor. Prens Philip evlendiğinde Edinburgh Dükü unvanını almıştı.

Cenaze töreni günü neler olacak?

Prens Philip'e devlet töreni değil, kraliyet töreni yapılacak. Arada küçük bir fark var. Devlet törenleri hükümdarlar için yapılıyor, ancak İkinci Dünya Savaşı'nın Başbakanı Winston Churchill için devlet töreni yapılmıştı. 2002'de Ana Kraliçe'ye ve 1997'de Galler Prensesi Diana'ya kraliyet töreni düzenlenmişti.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle, Prens Philip'in cenazesine katılanların sayısı çok daha az olacak daha öncekilere kıyasla daha sade geçecek. Buckingham Sarayı bu durumun "Dük'ün isteklerini yansıttığını, ancak törende hizmetle geçen yaşamının "kutlanıp, yansıtılacağını" bildirdi.

Cenaze günü tabut özel şapelden, Windsor Kalesi'nin Devlet Girişine taşınacak. Dük'ün tasarımına bizzat yardım ettiği modifiye edilmiş bir Land Rover'ın üzerine konulup, St. George's Kilisesine kısa bir mesafe götürülecek.

TSİ 16.40: Tabut avluya götürülüp Land Rover'a konulacak

TSİ 16.45: Cenaze korteji başlayacak. Land Rover'ın etrafı tabutu taşıyacak Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Prens Philip ile bağlantılı birliklerden askerlerle çevrili olacak.

Galler Prensi'nin de aralarında bulunduğu Kraliyet Ailesi üyeleri tabutun arkasında yürüyecek. Kraliçe, ayin için kiliseye ayrıca gidecek.

Humbaracı Muhafızları'nın başını çekececeği kortej, Avludan Şapel Tepesine ve Horseshoe kemerli yoluna gidecek.

Güzerhah, Kraliyet Donanması, Kraliyet Deniz Piyadeleri, Highlanders, İskoç 4. Kraliyet Taburu, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden personelle dizili olacak.

Yol boyunca top atışları yapılacak ve kalenin batı yakasındaki kuleden çan çalınacak.

TSİ 16.53: Land Rover St George's Kilisesi'nin Batı Merdivenlerine ulaşacak ve tören kıtası ile ulusal marşı bandoyla karşılanacak.

Kraliyet Suvari Alayı'nın mensupları Batı Merdivenleri'nin etrafına dizilecek ve tabut merdivenlerden çıkartılırken, Kraliyet Donanması'ndan bir gayda grubu çalacak.

Dük'ün arması bulunan bayrağa sarılı tabutu, bir çelenk ve üzerindeki donanma şapkası ve kılıcıyla Windsor baş papazı ve Canterburry Başpsikoposu tarafından karşılanacak.

Sadece Kraliyet Ailesi ve Dük'ün özel sekreteri kiliseye girebilecek, kortejin geri kalan kısmı dışarıda kalacak.

TSİ 17.00: Ülke genelinde Prens Philip'in anısına bir dakikalı saygı duruşu yapılacak.

Prens Philip'in İngiltere ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkelerinden aldığı madalyalar ve nişanlar, Mareşal asası, Kraliyet Hava Kuvvetleri kanatları ile Danimarka ve Yunanistan nişanları, St. George Kilisesi'nin mihrabına konulan yastıkların üzerinde sergilenecek.

Törenin ardından Prens Philip, kraliyet lahitine konulacak.

Cenazeye kimler katılacak?

İngiltere'deki koronavirüs kısıtlamalarına göre cenazelere sosyal mesafeyi korumaları şartıyla 30 kişi katılabiliyor.

Hükümetin tavsiyeleri uyarınca katılımcıları maske takması bekleniyor. Tabut taşıyıcılar ve din adamları katılımcı sayısına dahil edilmiyor.

Davetli misafirler ve aile üyelerinin detayları henüz açıklanmadı. Prens Harry törene katılacak, ancak hamile eşi Meghan doktor tavsiyesi üzerine ABD'den yolculuk yapmayacak.

Daha önceki cenaze töreni planlarında, binlerce kişinin katılımı ve yüzlerce askerin görev alması öngörülüyordu.

Ancak salgının başlamasından bu yana, büyük kalabalıkların toplanabileceği etkinliklerin kapsam dışı bırakıldığı planlar yapıldı.

Daha sonra ne olacak?

Ülke şu anda ulusal yasta ve yas cenaze törene sona erince bitecek.

Tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi. Kraliçe'nin kalmadığı kraliyet binalarında da bayraklar yarıda.

Ancak hükümranı ve monarşinin devamını temsil eden Kraliyet arması, asla yarıya indirilmiyor ve Kraliçe'nin bulunduğu yerlerde göndere tam çekili halde kalıyor. Kraliyet Ailesi iki hafta sürecek ancak aile üyeleri programlarına katılacak ve uygun olan yerlerde siyah bant takacak.

Cumartesi günü İngiltere ve Cebelitarık'ta top atışları yapılacak.

İngiltere, İskoçya ve Galler'de siyasi partiler gelecek ayki yerel seçim kampanyasını durdurdu. Avam Kamarası da Prens Philip'e saygılarını sunmak için bugün toplanıyor.