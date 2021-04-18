Prens Philip'in cenazesi: Prens William ve Harry aylar sonra bir araya geldi - Son Dakika
BBC

Prens Philip'in cenazesi: Prens William ve Harry aylar sonra bir araya geldi

18.04.2021 13:07
Prens Philip'in cenazesi: Prens William ve Harry aylar sonra bir araya geldi, System.String[]

Edinburgh Dükü'nün Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninde Prens William, eşi Kate Middleton ve cenaze için yaşadığı ABD'den İngiltere'ye giden kardeşi Harry, bir yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

Edinburgh Dükü'nün Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninde Prens William, eşi Kate Middleton ve cenaze için yaşadığı ABD'den İngiltere'ye giden kardeşi Harry, bir yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli'nde gerçekleşen törenin ardından Cambridge Dükü William, eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Dükü Harry, sohbet ederken görüntülendi.

Dedeleri Edinburg Dükü Philip'in cenazesi, Prens Harry'nin kraliyet görevlerinden çekilmesi ve ABD'ye taşınmasının ardından, yani bir yıldan uzun sürenin ardından ilk kez birlikte görüntülendikleri yer oldu.

Mart ayı başında Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Amerikalı TV yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri bir röportajda ağabeyi Prens Willam'la ilişkilerinde bazı zorluklar olduğuna işaret etmişti. "Farklı yönleregittiklerini ve ilişkilerinde mesafe olduğunu" belirten Harry, kardeşini çok sevdiğini de sözlerine eklemişti.

Cumartesi günü Windsor Kalesi'nde düzenlenen ve birçok TV kanalında canlı yayımlanan cenazede William ve Harry, tabutun ardından kuzenleri Peter Phillips ile birlikte yürüdü. Peter Phillips, Kraliçe 2. Elizabeth'in kızı Prenses Anne'in oğlu ve Kraliçe'nin en büyük torunu.

Bundan yaklaşık 24 yıl önce iki kardeş benzer bir yürüyüşü anneleri Galler Prensesi Diana'nın tabutunun arkasında yapmışlardı.





Cenaze törenine, Covid-19 önlemleri kapsamında sadece 30 kişi katılabildi. Şapelde sosyal mesafe korunarak oturma düzeni yapıldı ve katılımcıların tümü maske taktı. Kraliçe Elizabeth ise tek başına oturdu.

Prens William ve Kate Middleton yan yana otururken karşılarındaki koltukta Prens Harry tek başınaydı. Prens Harry'nin ikinci bebeklerine hamile olan eşi Meghan Markle, doktor tavsiyesiyle seyahat etmedi ve ABD'de kaldığı için cenazeye katılamadı.

Kraliyet muhabiri Nicholas Witchell'in analizi

Prens Philip'in tabutunun ardından yürürken birlikte görüntülenen kardeşlerin vücut dilleri, konuşmaya açık gibi görünmüyordu. Ancak o yol zaten kardeşlerin konuşması için pek de uygun bir ortam değildi.

Cenaze sonrası şapelden çıkarken kameralar William ve Harry'yi birlikte görüntüledi. Harry, Kate ile konuşyor ancak William konuşmaya daha az hevesli görünüyordu.

Araları açık. Dikkatlerin başka yöne çevrilmesine yol açabilecek bu olay, böyle bir törende başta yastaki büyükanneleri olmak üzere kimsenin isteyeceği bir durum değildi.

William hayal kırıklığına uğramış; Harry de kırgın görünüyordu. Harry aynı zamanda California'daki hayat tarzına ve davranışlarına tamamen alışmış gibi duruyor.

Şunu merak edebilirsiniz; eski hayatına bu kısa süreli ama sert giriş, Harry üzerinde nasıl bir etki yapmış olabilir?

Duyguların çok yükseldiği bir günde, tüm ailesi etrafındaydı. Askerler ve merasimle çevrelenmişti; ki Harry daha önce bu ikisini de çok takdir ettiğini ifade etmişti.

Birçok kişi Harry'nin "görevlerden uzaklaştığını" söylerken cenaze törenindeki birçok şeyi "görev" gibi yapmış olabilir.

Peki bu durum acaba Harry'nin seçtiği yolu bir kez daha düşünmesine yol açmış olabilir mi? ya da William'ın kardeşiyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığının yumuşamasına yol açabilir mi?

Ve en önemlisi, bu sorunları çözerek kaldıkları yerden devam etmelerini muhakkak isteyecek olan dedelerinin hatırına gerçekten kalplerinden gelerek konuşacakları zamanı buldular mı?

Cenaze töreni sonrası Prens Harry, Prens William ve eşi Kate'in yanında giderek onlarla yürüdü. Üçlü, sohbet ederek Kale'nin merkezindeki tepeye kadar yürüdü.





Meghan Markle ve Prens Harry, Prens Philip'in ailesinin köklerini hatırlatacak şekilde Yunanistan'ın ulusal çiçeklerini de içerek bir çelenk gönderdi. Çelenkteki kart, kaligrafi eğitimi almış olan Meghan Markle'ın el yazısıyla yazıldı.

Prens Philip'in cenazesi: Prens William ve Harry aylar sonra bir araya geldi
Prens Philip'in cenazesi: Prens William ve Harry aylar sonra bir araya geldi
Prens Philip'in cenazesi: Prens William ve Harry aylar sonra bir araya geldi

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Son Dakika Dünya Prens Philip'in cenazesi: Prens William ve Harry aylar sonra bir araya geldi - Son Dakika Dünya

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