Prens Philip Trafik Kazasından Yargılanmayacak
1 saat önce
Kraliçe Elizabeth'in 97 yaşındaki kocası Edinburgh Dükü Prens Philip, geçtiğimiz ay iki kadının yaralanmasına neden olan trafik kazası ile ilgili yargılanmayacak.
Kraliçe Elizabeth
'in 97 yaşındaki kocası Edinburgh Dükü Prens Philip
, geçtiğimiz ay iki kadının yaralanmasına neden olan trafik kazası ile ilgili yargılanmayacak. Kraliçe Elizabeth'in 97 yaşındaki kocası Prens Philip geçtiğimiz ay İngiltere
'nin doğusundaki Sandringham Sarayı yakınlarında trafik kazası geçirmiş, kaza sırasında iki kadın yaralanmıştı. Kazadan yara almadan kurtulan Prens Philip, ehliyetini gönüllü olarak bırakmıştı. İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi bugün yaptığı açıklamada, Prens Philip'in araba kazası ile ilgili kovuşturma ile karşı karşıya kalmayacağını bildirerek, "Suçluluk düzeyi, sürücünün yaşı ve ehliyetin teslim edilmesi dahil, bu durumdaki tüm koşulları göz önünde bulundurduk ve kovuşturmanın kamu yararına olmayacağına karar verdik" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:51 Kaynak: İHA
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