Son Dakika Haberleri: Prens Selman'a Pakistan'ın En Yüksek Sivil Nişanı

Prens Selman'a Pakistan'ın En Yüksek Sivil Nişanı

1 saat önce

Pakistan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ülkenin en önemli sivil nişanı olan Nişan-ı Pakistan takdim edildi.

Prens Selman'a Pakistan'ın En Yüksek Sivil Nişanı, System.String[]
Pakistan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ülkenin en önemli sivil nişanı olan Nişan-ı Pakistan takdim edildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde İslamabad'a gelen Veliaht Prens, ülkesinde bulunan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun serbest bırakılması talimatını vermişti. Temaslarını sürdüren Prens Selman, ülkenin en önemli sivil nişanı olan Nişan-ı Pakistan'a layık görüldü. Nişan-ı Pakistan, Pakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen tören sırasında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Prens Selman'a verildi. Törene, Başbakan Imran Khan'ın yanı sıra Senato Başkanı Sadik Sanjrani, Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve kabine üyeleri katıldı. Törende konuşan Prens Selman, "Beni, ülkenin en önemli sivil nişanı ile onurlandırdığınız için teşekkür ederim" ifadesini kullandı . Nişan takdim töreninin ardından Cumhurbaşkanı Alvi ile Suudi Prens Selman ikili görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:36 Kaynak: İHA

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