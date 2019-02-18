Prens Selman'a Pakistan'ın En Yüksek Sivil Nişanı
1 saat önce
Pakistan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ülkenin en önemli sivil nişanı olan Nişan-ı Pakistan takdim edildi.
Pakistan
'ı ziyaret eden Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ülkenin en önemli sivil nişanı olan Nişan-ı Pakistan takdim edildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde İslamabad'a gelen Veliaht Prens, ülkesinde bulunan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun serbest bırakılması talimatını vermişti. Temaslarını sürdüren Prens Selman
, ülkenin en önemli sivil nişanı olan Nişan-ı Pakistan'a layık görüldü. Nişan-ı Pakistan, Pakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'nda düzenlenen tören sırasında Pakistan Cumhurbaşkanı
Arif Alvi tarafından Prens Selman'a verildi. Törene, Başbakan Imran Khan'ın yanı sıra Senato Başkanı Sadik Sanjrani, Ulusal Meclis Başkanı Asad
Qaiser ve kabine üyeleri katıldı. Törende konuşan Prens Selman, "Beni, ülkenin en önemli sivil nişanı ile onurlandırdığınız için teşekkür ederim" ifadesini kullandı . Nişan takdim töreninin ardından Cumhurbaşkanı Alvi ile Suudi Prens Selman ikili görüşme gerçekleştirdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:36 Kaynak: İHA
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