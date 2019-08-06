Prens Selman hakkında aşk iddiası
49 dakika önce
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ünlü oyuncu Lindsay Lohan aşk yaşadığı iddia edildi.
Suudi Arabistan Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ünlü oyuncu Lindsay Lohan
aşk yaşadığı iddia edildi.
Suudi Arabistan İstanbul
Konsolosluğu'na girdikten sonra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ünlü oyuncu Lindsay Lohan aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
ABD medyasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, geçen yılki Formula 1 yarışında Lahon ile tanıştı ve özel uçağını tahsis ederek kredi kartını verdi.
Öte yandan, Prens Selman
tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - NEW YORK
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