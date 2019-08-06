Son Dakika Haberleri: Prens Selman hakkında aşk iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Prens Selman hakkında aşk iddiası

49 dakika önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ünlü oyuncu Lindsay Lohan aşk yaşadığı iddia edildi.

Prens Selman hakkında aşk iddiası, System.String[]
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ünlü oyuncu Lindsay Lohan aşk yaşadığı iddia edildi.

Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'na girdikten sonra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ünlü oyuncu Lindsay Lohan aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

ABD medyasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, geçen yılki Formula 1 yarışında Lahon ile tanıştı ve özel uçağını tahsis ederek kredi kartını verdi.

Öte yandan, Prens Selman tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - NEW YORK
Suudi Arabistan, Lindsay Lohan, Cemal Kaşıkçı, Prens Selman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD basını güzel oyuncu Lindsay Lohan ile Prens Selman'ın aşk yaşadığını yazdı
Suudi Arabistan Yönetimi'nin hain "Türkiye" planı basına sızdı! CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 17:00:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prens Selman hakkında aşk iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]