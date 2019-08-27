Son Dakika Haberleri: Prens Selman, Pakistan Başbakanı Han ile Keşmir'i görüştü
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Prens Selman, Pakistan Başbakanı Han ile Keşmir'i görüştü

1 saat önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Keşmir sorununu değerlendirdi.

Prens Selman, Pakistan Başbakanı Han ile Keşmir'i görüştü, System.String[]

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Keşmir sorununu değerlendirdi.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununun ele alındığı belirtildi. Görüşmeye ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.


Keşmir Sorununu temsil eden diğer taraf olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulunmuştu.


Hindistan, 6 Ağustos'ta Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırmıştı. Pakistan, Hindistan'ın kararının yasa dışı olduğunu öne sürmüştü. - RİYAD

Suudi Arabistan, Pakistan, Han, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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