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Prens William çocuklarıyla görüntülü aramayla hasret giderdi
6 saat önce
İngiltere Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate Middleton, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ebeveynleri hastanede çalışan ve ailelerinden ayrı kalan çocuklarla video konferasla görüştü.
İngiltere Cambridge
Dükü Prens William
ve Düşes Kate Middleton
, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ebeveynleri hastanede çalışan ve ailelerinden ayrı kalan çocuklarla video konferasla görüştü. Cambridge Dükü ve Düşesi, öğretmenlerin, sağlık personellerinin ve sosyal hizmetlerde çalışanların çocuklarına bakmaya yardımcı olduğu Lancashire'daki, Casterton İlköğretim Akademisi'nden koronavirüs salgını nedeniyle ebeveynleri hastanede çalışan ve ailelerinden ayrı kalan çocuklarla görüntülü görüştü. Çocuklar Paskalya
Bayramı dolayısıyla yaptıkları gökkuşağı ve kalplerin olduğu el sanatlarını Dük ve Düşese gösterdi.ÇOCUKLARINDAN SANAL BUKET
9 yaşındaki Lloyd tarafından Kate Middleton'a sanal bir buket verildi. Lloyd'un Düşes için, uğur böcekleriyle kaplı kağıt çiçekler yapmaya 3 gününü harcadığını söyleyen öğretmeni Anita, 'Üzerinde çok fazla zaman geçirdi ve kendine origami kralı dedi. Kendiyle çok gurur duydu' ifadelerini kullandı. Cambridge Dükü ve Düşesi, Casterton İlköğretim Akademisi'ndeki öğretmenlere ve okul personeline sıkı çalışmaları ve özverilerinden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:44 Kaynak: DHA
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