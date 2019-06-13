Son Dakika Haberleri: - Prens William'ı Geride Bırakan İrlandalı, Yılın Babası Seçildi
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- Prens William'ı Geride Bırakan İrlandalı, Yılın Babası Seçildi

3 saat önce

- Prens William'ı geride bırakan İrlandalı, yılın babası seçildiLONDRA - Kraliyetin aile hayatıyla dikkat çeken ismi Prens William'ı geride bırakan İrlandalı vlogger, Londra'da yılın babası seçildi.

- Prens William'ı geride bırakan İrlandalı, yılın babası seçildi
LONDRA - Kraliyetin aile hayatıyla dikkat çeken ismi Prens William'ı geride bırakan İrlandalı vlogger, Londra'da yılın babası seçildi.
İrlandalı vlogger Jonathan Saccone Joly, Prens William dahil birçok ünlü ismi geride bırakarak Londra'da yılın babası seçildi. İngiliz televizyon sunucusu Declan Donnelly, Prens William, Ünlü İngiliz Olimpik dalgıç Tom Daley gibi ünlü isimlerin yer aldığı listede 4 çocuk babası İrlandalı vlogger Jonathan Saccone Joly, halk tarafından yapılan oylama sonucu yılın babası ödülünü aldı. Emilia, Eduardo, Alessia ve Andrea'nın babası olan Jonathan, ödülü kazanmanın kendisine sürpriz olduğunu belirterek, "Ben ödüllü bir babayım. Bu bir sürpriz. Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Jonathan'ın eşi Anna ise "Yılın babasının karısı olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
İlk ödülü değil
Jonathan, 2016'da New York'ta düzenlenen yılın en iyi ebeveyni ödülünü de almıştı. Jonathan ve eşi 2009 yılında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilgi çekmiş, 2012'de 5,2 milyon kişinin izlediği ilk çocukları Emilia'nın doğum videosuyla viral olmuşlardı.
- Prens William'ı Geride Bırakan İrlandalı, Yılın Babası Seçildi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
Londra, Prens William, Güncel
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