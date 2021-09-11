Üye Girişi
Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor - Son Dakika

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor

11.09.2021 18:28
Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor, System.String[]

BÜYÜKBABALARINI ANLATACAKLARBirbirleriyle pek iyi geçinmedikleri bilinen Prens Harry ile Prens William, geçen yaz kaybettikleri büyükbabaları Prens Philip'i onurlandırmaya hazırlanıyor.

BÜYÜKBABALARINI ANLATACAKLAR

Birbirleriyle pek iyi geçinmedikleri bilinen Prens Harry ile Prens William, geçen yaz kaybettikleri büyükbabaları Prens Philip'i onurlandırmaya hazırlanıyor. İki Prens, babaanneleri Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Philip'i konu alan bir belgeselde bir dizi röportaj aracılığıyla da olsa buluşacak.

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor

BÜTÜN AİLE ÜYELERİYLE RÖPORTAJ YAPILACAK

BBC, Edinburgh Dükü'nün yaşamını ve mirasını onurlandırmak için Prince Philip: The Royal Family Remembers adlı yeni bir belgeselin çekileceğini duyurdu. Bu özel belgeselde, Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'in dört çocuğu, sekiz yetişkin torunu ve diğer kraliyet ailesi üyeleri Philip'in hayatı, kariyeri ve zekası hakkında konuşmak için bir dizi röportaj aracılığıyla bir araya gelecek. Bu aile üyelerine Cambridge Dükü William ile Sussex Dükü Harry de dahil. Prens Philip'in 100'üncü doğum gününü kutlamak için hazırlanan belgeselde, onun hayata veda etmesinden önce ve sonra çekilen röportajlar yer alacak.

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor

PERSONELİN GÖRÜŞLERİ DE YER ALACAK

BBC, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu "tarihi" belgeselde kendileriyle birlikte çalışan personelin görüşleri de yer alacak. BBC ayrıca, yapımın, Prens Philip ile ilgili dokunaklı hatıralar, bol mizah ve onun karakterini yansıtan ayrıntılar içereceğini de belirtti.  Belgeselin yapımcılığını üstlenen Oxford Films, Dük'ün kraliyet ailesinin bir üyesi olarak geçirdiği yetmiş yıl boyunca kullandığı çalışma odasını, özel ofisini ve kütüphanesini "tam olarak olduğu gibi" filme aldı.

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor

HEYKEL AÇILIŞINDA BULUŞTULAR

Bu belgesel, Prens Harry ve William'ın bu yıl ilk kez bir araya gelişleri değil. İkili, Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet görevlerinden çekilme kararı sonrasında, bu yılın başlarında Philip'in cenazesi için ve daha sonra anneleri Prenses Diana'nın doğum gününde yapılan bir heykel açılışı için bir araya gelmişti. Temmuz ayında kardeşler, Kensington Sarayı'nda yeniden düzenlenen Sunken Garden'da, anneleri Prenses Diana anısına yapılan bir heykelin açılışını gerçekleştirdi.

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor

'HER GÜN ONUN BİZİMLE OLMASINI DİLİYORUZ'

Prens William ve Prens Harry o dönem yaptıkları ortak açıklamada, "Bugün, annemizin 60'ıncı doğum gününde, onun sevgisini, gücünü ve karakterini, onu dünya çapında iyilik için bir güç haline getiren, sayısız hayata dokunan niteliklerini hatırlıyoruz. Her gün, onun bizimle olmasını diliyoruz ve bu heykelin sonsuza dek onun yaşamının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesini diliyoruz" dedi.

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor

O AÇILIŞ İLİŞKİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

US Weekly'ye özel olarak konuşan bir kaynak, bu açıklamanın ardından arası açık olan kardeşlerin ilişkisinde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Kaynak "William ve Harry o sabahı eski hatıraları, Diana'dan notları inceleyerek geçirdiler. İlişkilerinde kesinlikle yeni bir sayfa açtılar ve iyileşmeye başladılar. Etraflarındaki herkes, heykelin açılışının yapıldığı gün ne kadar yakın olduklarını görmekten heyecan duydu" diye konuştu.

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor

ARALARINA KUZENLERİ GİRDİ

Harry ile William, nisan ayında Prens Philip'in cenaze törenine katılmışlardı. Harry ve William, Windsor Şatosu'ndan St. George Şapeli'ne doğru giden yolda dedelerinin tabutunun arkasından yürüyen kraliyet ailesi üyeleri arasındaydı. İki kardeşin yan yana gelmemesi için özen gösterildi ve kuzenleri Peter Phillips aralarında yürüdü. Fakat William ile Harryt, törenden sonra William'ın eşi Düşes Kate ile de sohbet ederken görüldü. Bu durum Kate'in arabulucu rolü üstlendiği ve gerilimin azaldıği iddialarının ortaya atılmasına yol açtı. Fakat kısa bir süre sonra durumun pek de öyle olmadığı anlaşıldı.

Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor

Prens William, Prens Philip, Prens Harry, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor 18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü 17:39 Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz 17:35 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı 17:03 İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar 16:54 Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden tartışmalı 16:00 Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden tartışmalı "rıza" kararı
Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor 15:42 Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Son Dakika Haberleri
18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor
18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları
17:48 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor
17:37 Akşener'in İmamoğlu için yaptığı "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesine Bahçeli sessiz kalmadı
17:35 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var
17:34 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
17:33 WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor
17:32 Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
16:58 Son dakika! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
16:52 Galatasaray'ın başı sakatlıklarla dertte! Trabzon ve Lazio maçı öncesi moral bozan 3 problem
Trabzonspor'un efsanesi Yattara'dan yıllar sonra çok konuşulacak itiraf: Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı Trabzonspor'un efsanesi Yattara'dan yıllar sonra çok konuşulacak itiraf: Selçuk İnan sadece Burak Yılmaz'a pas atardı         
18:26
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor         
17:49
20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var         
17:36
Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu         
17:33
Aşı karşıtları İstanbul'da bir araya geldi! Maskesiz kalabalık büyük endişe yarattı Aşı karşıtları İstanbul'da bir araya geldi! Maskesiz kalabalık büyük endişe yarattı         
16:55
Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var         
16:50
Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp         
15:44
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti         
15:17
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi         
14:54
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 18:43:29. #1.13#
SON DAKİKA: Prens William ile Prens Harry, büyükbabaları Prens Philip onuruna kamera karşısına geçiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement