Prens William ile Prens Harry cephesinde beklenmedik gelişme: Bir de hediye gönderdiler

İngiliz basınında yer alan iddialara göre iki kardeş bu süreçte defalarca video görüşmeleri yaptı ve birbirlerinin aileleri için hediyeler gönderdi. Kraliyet ailesi uzmanı gazeteci Katie Nicholl, konuk olduğu Entertainment Tonight adlı programda Prens William ile Prens Harry'nin ilişkisinin son bir yılla kıyaslandığında daha iyi bir duruma geldiğini ileri sürdü.SIK SIK GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPMIŞLAR

Nicholl, iki kardeşin Noel ve yeni yıl sürecinde birbirleriyle sık sık video görüşmeleri yaptığını ve birbirlerinin ailelerine hediyeler gönderdiğini ileri sürdü. Kaotik bir yılın ardından Cambridge ve Sussex aileleri online olarak da olsa yeniden bir araya geldi ve aralarındaki buzları eritmeye çalıştı.NEREDEYSE HİÇ KONUŞMUYORLARDI Katie Nicholls, bir yıl öncesinde Prens William ile Prens Harry'nin gerekmedikçe bir araya gelmediklerini ve birbirleriyle neredeyse hiç konuşmadıklarını belirtti.FARKLI YORUMLAR GELDİ Bu gelişme sosyal medya sitelerine yansıdıktan sonra konuyla ilgili farklı yorumlar da gelmeye başladı. Ailenin takipçileri zaten bu kavganın medya tarafından yaratıldığını savundu. Bazıları da Nicholl'ün yanıldığını, bütün suçun Harry de olduğunu ve bunu sebebinin de karısı Meghan Markle olduğunu ileri sürdü.Prens William ve Prens Harry ile ilgili çarpıcı bir iddia geçtiğimiz hafta basına yansımıştı. Buna göre Prens William bir aile yemeğinde kardeşi Harry ile aynı masada yan yana oturak bile istememişti.

İDDİALARA GÖRE YAN YANA OTURMAK BİLE İSTEMEMİŞTİ

Prens Harry ile Meghan Markle, 2019 yılında bebekleri Archie'nin doğumundan sonra görevlerinden izin almış ve uzun süre Kanada'da yaşamıştı. Londra'ya döndükten sonra da hemen gündeme bomba gibi düşen ayrılık açıklamasını yapmıştı.BİYOGRAFİ UZMANININ İDDİASI İngiliz basınında yer alan iddialara göre Prens William, kardeşinin bu kararı açıklamasından sonra öfkeden küplere bindi. Kaleme aldığı William and Harry–The Inside Story of a Family in Tumult adlı kitapla tanınan kraliyet uzmanı yazar Robert Lacey, iki kardeş arasında o süreçte yaşananları anlattı.İLK DUYDUĞUMDA İNANMAMIŞTIM Lacey, Prens William ile Prens Harry arasındaki gerilimle ilgili söylentileri ilk duyduğunda bunlara inanmadığını fakat sonra iki kardeşin değişken ilişkilerini fark etmeye başladığını belirtti. Elle dergisine konuşan Robert Lacey, William ile Harry'nin ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Her ikisi de kontrolden çıkma eğiliminde. Zaten 2020 başlarında Sandringham'da kavgaları açığa çıktığında da olup bitenler anlaşıldı."KRALİÇE'NİN ÖNERİSİ Lacey sözlerini şöyle sürdürdü: "Kraliçe bütün aile bireyleri olarak, danışmanlarla da birlikte bir masanın etrafında oturup konuşmak istedi. Ama bundan önce de ailece oturup konuşabilecekleri bir aile yemeği yeme önerisinde bulundu."ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEYECEĞİNDEN KORKTU

Lacey'in ileri sürdüğüne göre William, bu toplantıya katılmayacağını belirterek "Ben gelmiyorum, kardeşimle birlikte oturmayacağım" dedi. Robert Lacey, William'a bunu arkadaşlarının önerdiğini, çünkü Harry'ye olan öfkesini kontrol etme konusunda kendine güvenemediğini de ekledi.ANNELERİNİ ERKEN KAYBETTİLER 1982 doğumlu olan Prens William, Prens Charles ile Diana Spencer'ın ilk çocuğu. 2011 yılında Kate Middleton ile evlenen William'ın George, Charlotte ve Louis adında üç çocuğu bulunuyor. William, babası Charles'tan sonra taht için ikinci sırada. Prens Harry, Prens Charles ile Diana Spencer'ın ikinci çocuğu. 1984 doğumlu olan Harry, 2018'de Meghan Markle ile evlendi. Çiftin Archie adında bir oğlu bulunuyor.HARRY'NİN KARARINDAN SONRA ARALARI AÇILDI

Anneleri Diana Spencer öldüğünde Prens William 15, Prens Harry ise 13 yaşındaydı. İki kardeş özellikle bu travmanın ardından birbirlerinin en yakın dostu ve sırdaşı oldular. Prens William, Kate Middleton ile evlendikten sonra da araları gayet iyiydi. Harry'nin Meghan Markle ile evlilik planını açıkladığında William'ın acele etmemesini söylemesinden sonra ise araları açıldı.