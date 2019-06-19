Son Dakika Haberleri: Prens William'ın konvoyundan bir araç kadına çarptı
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Prens William'ın konvoyundan bir araç kadına çarptı

43 dakika önce

Prens William ve eşi Kate Middleton'ın konvoyundan bir araç, 83 yaşında bir kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Prens William'ın konvoyundan bir araç kadına çarptı, System.String[]
Prens William ve eşi Kate Middleton'ın konvoyundan bir araç, 83 yaşında bir kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Prens William ve eşi Kate Middleton dün Windsor'da gerçekleştirilecek bir törene giderken resmi korumalarından oluşan konvoydaki bir motosiklet 83 yaşındaki bir kadına çarptı. Scotland Yard, ağır yaralanan kadının kritik bir durumda hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, William ve Kate'in olanlardan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını, kaza geçiren İrene adlı kadınla bağlantıya geçtikleri bildirildi. Polis, Kraliyet ve Uzman Koruma Komutanlığına bağlı olan motosikletin neden olduğu çarpışma ile ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Kate Middleton, Prens William, Güncel
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