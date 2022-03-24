Prens William, Jamaika'daki köle ticareti için üzüntüsünü dile getirdi ancak "özür" dilemedi - Son Dakika
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Prens William, Jamaika'daki köle ticareti için üzüntüsünü dile getirdi ancak "özür" dilemedi

24.03.2022 18:15
Prens William, Jamaika'daki köle ticareti için üzüntüsünü dile getirdi ancak "özür" dilemedi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, eski İngiliz sömürgesi Jamaika'ya yaptığı ziyarette, köleliği "tiksindirici" olarak nitelendirdi ve "Asla olmamalıydı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, eski İngiliz sömürgesi Jamaika'ya yaptığı ziyarette, köleliği "tiksindirici" olarak nitelendirdi ve "Asla olmamalıydı." ifadesini kullandı.

Prens William, eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'la, İngiltere Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı kutlamaları dolayısıyla Karayipler'e yaptığı tur kapsamında Jamaika'yı ziyaret etti.

Kraliyet ailesinin köle ticaretindeki rolü için özür dilemesini isteyen önde gelen 100 Jamaikalının yazdığı açık mektubun ardından Prens William, katıldığı bir akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, İngiltere'nin köle ticaretindeki rolüne değindi.

William, "Geçen yıl Barbados'ta köleliğin korkunç vahşetinin tarihimizi sonsuza dek lekeleyeceğini söyleyen babam Galler Prensi'ne (Charles) kesinlikle katılıyorum. Derin üzüntümü ifade etmek istiyorum. Kölelik tiksindiriciydi ve asla olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

Prens William, konuşmasında köle ticaretiyle ilgili üzüntüsünü dile getirdi ancak Jamaikalı insan hakları aktivistlerinin talep ettiği herhangi bir resmi özür açıklamasında bulunmadı.

İngiltere Prensi'nin Jamaika ziyaretinde protesto gösterileri de düzenlendi.

Jamaika hükümeti, temmuz 2021'de köleliğin zarar verici etkilerinin hala devam ettiğini belirterek, Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere'ye sunulmak üzere tazminat dilekçesi hazırlayacaklarını bildirmişti.

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Prens William, Cambridge, England, Jamaika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prens William, Jamaika'daki köle ticareti için üzüntüsünü dile getirdi ancak 'özür' dilemedi - Son Dakika


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