Son Dakika Haberleri: Prens William ve Düşes Kate'in konvoyundaki polis motosikleti 83 yaşındaki kadına çarptı
BBC
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Prens William ve Düşes Kate'in konvoyundaki polis motosikleti 83 yaşındaki kadına çarptı

56 dakika önce

İngiltere'de tahtın ikinci varisi Prens William ve Cambridge düşesi eşi Kate Middleton'ın konvoyundaki bir polis motosikletinin 83 yaşındaki bir kadına çarptığı açıklandı.

Prens William ve Düşes Kate'in konvoyundaki polis motosikleti 83 yaşındaki kadına çarptı, System.String[]

İngiltere'de tahtın ikinci varisi Prens William ve Cambridge düşesi eşi Kate Middleton'ın konvoyundaki bir polis motosikletinin 83 yaşındaki bir kadına çarptığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan Irene Mayor adlı kadının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Polisin açıklamasına göre kaza Pazartesi öğleden sonra Londra'da meydana geldi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre çift, bir törene katılmak için Londra'dan Windsor'a gidiyordu.

'Çiçek gönderdiler'

Sarayın açıklamasında çiftin habere çok üzüldüğü ve kadına çiçek ve mektup gönderdiği belirtildi.

Prens William ve Düşes Middleton'ın kadını hastanede ziyaret etmeyi planladığı söyleniyor.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.





Ocak ayında Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, Sandringham kentinde kullandığı arabayla başka bir araca çarpmıştı.

Prens'in çarptığı araçtaki bir kadının bileği kırılırken dokuz aylık bebek yara almadan kurtulmuştu.

Kazadan 48 saat sonra emniyet kemeri takmadan araba kullanırken görüntülenen Prens daha sonra aileden özür dilemiş, ehliyetini de polise iade etmişti.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:04 
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