Son Dakika Haberleri: Prens William ve eşi Pakistan yolcusu
Son Dakika Politika Haber

Prens William ve eşi Pakistan yolcusu

25 dakika önce

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci varisi Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Prens William ve eşi Pakistan yolcusu, System.String[]

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci varisi Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.


Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci varisi Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın 14-18 Ekim tarihlerinde Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Prens William ve eşinin Pakistan'ı ziyareti ise 10 yılı aşkın sürenin ardından ilk kraliyet gezisi olacağı belirtildi.


Pakistan'ın Londra büyükelçisi Nafees Zakaria, "Yaklaşan Kraliyet ziyareti, İngiltere'nin Pakistan'a verdiği önemi yansıtıyor. Her iki ülke de tarihi bağlantılara sahip ve daha da güçlendirmek istiyor" açıklamasını yaptı. - İSLAMABAD

Kate Middleton, Prens William, İngiltere, Pakistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı, sunucunun mimikleri dikkat çekti
Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 18:11:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prens William ve eşi Pakistan yolcusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]