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Prens William ve Harry, anneleri Prenses Diana'nın heykelini açacak - Son Dakika
BBC

Prens William ve Harry, anneleri Prenses Diana'nın heykelini açacak

01.07.2021 05:04
Prens William ve Harry, anneleri Prenses Diana'nın heykelini açacak, System.String[]

İngiltere'de Prens William ve Harry, anneleri Galler Prensesi Diana'nın 60'ıncı doğumgünü olan bugün, Diana'nın heykelini törenle açacak.

İngiltere'de Prens William ve Harry, anneleri Galler Prensesi Diana'nın 60'ıncı doğumgünü olan bugün, Diana'nın heykelini törenle açacak.

Açılış töreni, William ve Harry'nin, dedeleri Edinburgh Dükü'nün Nisan ayındaki cenazesinden bu yana birlikte katılacakları ilk etkinlik olacak.

Kardeşler tarafından 2017'de sipariş edilen heykel, Kensington Sarayı'nın yeniden tasarlanan Batık Bahçesi'nde yer alacak.

William ve Harry, heykeli sipariş ettiklerinde yaptıkları açıklamada, heykelin ziyaretçilerin Prenses Diana'nın "yaşamını ve mirasını düşünmelerine" yardımcı olmasını umduklarını söylemişti.

Eşi Sussex Düşesi Meghan ve iki çocuğuyla birlikte ABD'de yaşayan Harry, bugün yapılacak tören için geçen hafta İngiltere'ye uçtu ve zorunlu karantina süresin tamamladı.

Harry dün de, İngiltere'de ağır hasta çocuklara yardım eden bir hayır kuruluşunun ödül törenine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Kensington Sarayı, törene kardeşlere ek olarak, Diana'nın yakın aile üyelerinin de katılacağını belirtti.

Törene, heykeli yapan heykeltraş Ian Rank-Broadley de katılacak.

Saray'dan bir kaynak, Covid kısıtlamaları nedeniyle sade yapılacak törenin "küçük bir etkinlik ve aile için özel bir an olacağını" belirtti.

Kensington Sarayı, Batık Bahçe'nin Diana'nın burada kaldığı dönem en sevdiği yerlerden biri olduğunu söyledi.

Harry, geçtiğimiz günlerde annesinin ölümüyle ilgili verdiği bir söyleşide, acıyla başa çıkabilmek için içki ve uyuşturucu kullanmaya istekli olduğunu söylemişti.

Harry ayrıca, ailenin Diana'nın ölümü konusunda konuşmakta isteksiz olduğundan bahsetmiş ve sessizce "acı çekmesinin" beklendiğini belirtmişti.

Prens William ve Harry, anneleri Prenses Diana'nın heykelini açacak
Prens William ve Harry, anneleri Prenses Diana'nın heykelini açacak
Prens William ve Harry, anneleri Prenses Diana'nın heykelini açacak

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Son Dakika Dünya Prens William ve Harry, anneleri Prenses Diana'nın heykelini açacak - Son Dakika Dünya

BBC

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