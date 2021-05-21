Prens William ve Prens Harry, BBC'yi "anneleri Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmak"la suçladı - Son Dakika

Prens William ve Prens Harry, BBC'yi "anneleri Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmak"la suçladı

21.05.2021 03:08
Prens William ve Prens Harry, BBC'yi

İngiltere'de Prens William ve kardeşi Prens Harry, anneleri Prenses Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenleyen BBC'yi, annelerinin ölümüne katkı yapmakla suçladı.

İngiltere'de Prens William ve kardeşi Prens Harry, anneleri Prenses Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenleyen BBC'yi, annelerinin ölümüne katkı yapmakla suçladı.

BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturma tamamlandı.

Eski yargıç John Dyson'ın yürüttüğü soruşturmaya göre, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp, bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gösterdi.

Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken, o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örttü.

Soruşturma metninde, o dönem Hall liderliğindeki bir iç soruşturmada Bashir için "dürüst ve onurlu bir adam" denildiğine ancak muhabirin "ciddi ve açıklanamayan yalanlarının" dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

Bashir'in dürüst olduğu gibi bir sonuca varılamayacağı kaydedilen metinde, BBC'nin, "olayın örtbas edilmediği" yönündeki iddiası da reddedildi.

BBC suçunu kabul etti

Raporun ardından açıklama yapan BBC Genel Müdürü Tim Davie, Prenses Diana'dan röportaj alınmasında izleyicilerin beklediği standartların çok gerisinde kalındığının açık olduğunu belirterek, "Bunun için çok üzgünüz." dedi.

Davie, BBC'nin, o sırada olanları sonuna kadar araştırmak için daha fazla çaba sarf etmesi ve bildikleri konusunda daha şeffaf olması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Davie, Prens Charles'a gönderdiği bir mektupta, Bashir'in, Prens, personeller ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri hakkındaki "korkunç ve gerçek dışı iddiaları" için özür diledi.

Bu arada, röportaj sayesinde büyük üne kavuşan Martin Bashir, rapor yayınlanmadan önce istifa etti.

Sahte belgelerin, derinden pişmanlık duyduğu bir eylem olduğunu kaydeden Bashir, ancak bunların Diana'nın röportaj verme kararında etkisi olmadığını savundu.

"Annemin son yıllarındaki korku, paranoya ve izolasyonuna katkı yaptı"

Prenses Diana'nın oğlu Prens William da rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Bashir'in röportajı elde etmek için yaptığı "düzenbazlığın" annesinin mülakatta söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtti.

"Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti." diyen William, BBC'nin iç soruşturmadaki eksikliklerinin annesinin son yıllarında yaşadığı "korku, paranoya ve izolasyona" önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bilmesinin, tarif edilemez bir üzüntü verdiğini vurguladı.

"BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı"

Prens, BBC'nin, 1995 yılında ilk kez dile getirilen şikayetleri doğru bir şekilde araştırmış olsaydı 1997 yılının ağustos ayında ölen annesinin kandırıldığını anlamış olacağını ve bu durumun kendisini son derece üzdüğünü kaydetti.

"Annem, sadece hilekar bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda zor sorular sormak yerine gözünü başka yöne çeviren BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı." diye konuşan Prens, Panorama programının hiçbir meşruiyeti olmadığını ve bir daha asla yayınlanmaması gerektiğini ifade etti.

"Etik olmayan uygulamalar canını aldı"

Prens William'ın kardeşi Prens Harry ise yaptığı açıklamada, "Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı." dedi.

Bu tür uygulamaların hala yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Prens Harry, "Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil." ifadesini kullandı.

Röportaj

Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişki yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti.

Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Prens William, Diana Spencer, Prens Harry, Röportaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prens William ve Prens Harry, BBC'yi 'anneleri Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmak'la suçladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimi Son Dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Son Dakika: İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi Son Dakika: İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
"Erken seçimi yapmak zorundalar" diyen Kılıçdaroğlu tarih verdi: Sonbaharda seçim var         
00:59
Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi! 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi! 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak         
00:06
Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt         
22:17
Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
22:17
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Tunceli'de Tunceli'de "canlı bomba" krizi! 2 jandarma açığa alındı         
18:25
Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı         
15:56
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 03:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prens William ve Prens Harry, BBC'yi "anneleri Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmak"la suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement