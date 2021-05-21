Prens William ve Prens Harry, röportaj yapmak için sahte belge düzenleyen BBC'yi, Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmakla suçladı - Son Dakika

Prens William ve Prens Harry, röportaj yapmak için sahte belge düzenleyen BBC'yi, Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmakla suçladı

21.05.2021 09:26

İngiltere'de Prens William ve kardeşi Prens Harry BBC'yi, anneleri Prenses Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenlemeleri nedeniyle, annelerinin ölümüne katkı yapmakla suçladı. Annesinin kandırıldığını belirten Prens William, "Annem BBC tarafından yüzüstü bırakıldı. Annemiz bu yüzden yaşamını yitirdi ve günümüzde de yapılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturma tamamlandı. Eski yargıç John Dyson'ın yürüttüğü soruşturmaya göre, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp, bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gösterdi.

BBC OLAYI ÖRTBAS MI ETTİ?

Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken, o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örttü. Soruşturma metninde, o dönem Hall liderliğindeki bir iç soruşturmada Bashir için "dürüst ve onurlu bir adam" denildiğine ancak muhabirin "ciddi ve açıklanamayan yalanlarının" dikkate alınmadığına dikkat çekildi. Bashir'in dürüst olduğu gibi bir sonuca varılamayacağı kaydedilen metinde, BBC'nin, "olayın örtbas edilmediği" yönündeki iddiası da reddedildi.

BBC SUÇUNU KABUL ETTİ

Raporun ardından açıklama yapan BBC Genel Müdürü Tim Davie, Prenses Diana'dan röportaj alınmasında izleyicilerin beklediği standartların çok gerisinde kalındığının açık olduğunu belirterek, "Bunun için çok üzgünüz." dedi.
Davie, BBC'nin, o sırada olanları sonuna kadar araştırmak için daha fazla çaba sarf etmesi ve bildikleri konusunda daha şeffaf olması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Davie, Prens Charles'a gönderdiği bir mektupta, Bashir'in, Prens, personeller ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri hakkındaki "korkunç ve gerçek dışı iddiaları" için özür diledi. Bu arada, röportaj sayesinde büyük üne kavuşan Martin Bashir, rapor yayınlanmadan önce istifa etti. Sahte belgelerin, derinden pişmanlık duyduğu bir eylem olduğunu kaydeden Bashir, ancak bunların Diana'nın röportaj verme kararında etkisi olmadığını savundu.

"ANNEMİN SON YILLARINDAKİ KORKUSUNA KATKI YAPTI"

Prenses Diana'nın oğlu Prens William da rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Bashir'in röportajı elde etmek için yaptığı "düzenbazlığın" annesinin mülakatta söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtti. "Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti" diyen William, BBC'nin iç soruşturmadaki eksikliklerinin annesinin son yıllarında yaşadığı "korku, paranoya ve izolasyona" önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bilmesinin, tarif edilemez bir üzüntü verdiğini vurguladı.

Prens William ve Prens Harry, BBC'yi 'anneleri Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmak'la suçladı

"ANNEM BBC TARAFINDAN YÜZÜSTÜ BIRAKILDI"

Prens, BBC'nin, 1995 yılında ilk kez dile getirilen şikayetleri doğru bir şekilde araştırmış olsaydı 1997 yılının ağustos ayında ölen annesinin kandırıldığını anlamış olacağını ve bu durumun kendisini son derece üzdüğünü kaydetti.
"Annem, sadece hilekar bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda zor sorular sormak yerine gözünü başka yöne çeviren BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı" diye konuşan Prens, Panorama programının hiçbir meşruiyeti olmadığını ve bir daha asla yayınlanmaması gerektiğini ifade etti.

Prens William ve Prens Harry, BBC'yi 'anneleri Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmak'la suçladı

"ANNEMİZ BU YÜZDEN HAYATINI KAYBETTİ"

Prens William'ın kardeşi Prens Harry ise yaptığı açıklamada, "Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı" dedi. Bu tür uygulamaların hala yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Prens Harry, "Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil." ifadesini kullandı.

Prens William ve Prens Harry, BBC'yi 'anneleri Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmak'la suçladı

DIANA, BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişki yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti. Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Prens William ve Prens Harry, röportaj yapmak için sahte belge düzenleyen BBC'yi, Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmakla suçladı

Prens William, Diana Spencer, Prens Harry, Röportaj, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Prens William ve Prens Harry, röportaj yapmak için sahte belge düzenleyen BBC'yi, Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmakla suçladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi "Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman

Son Dakika Haberleri
10:28 Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü
10:15 Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları
10:10 Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi
10:08 Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
09:44 İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti
09:42 "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti
09:37 Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme
09:22 Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
09:13 Meteorolojiden yağış uyarısı! Türkiye, yağmura teslim olacak
09:03 Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı
Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadının tartışması sosyal medyayı ikiye böldü Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadının tartışması sosyal medyayı ikiye böldü         
10:39
Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı         
10:31
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı         
10:08
Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum         
09:50
17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi         
09:39
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş         
09:23
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı         
09:03
"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı         
00:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 10:56:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prens William ve Prens Harry, röportaj yapmak için sahte belge düzenleyen BBC'yi, Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement