Üye Girişi
Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti - Son Dakika

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

25.08.2021 15:30
Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti, System.String[]

KÜÇÜK KIZIN SAÇ MODELİ OLAY OLDUPrenses Charlene, resmi Instagram hesabından bu buluşmada çekilen fotoğrafları paylaştı.

KÜÇÜK KIZIN SAÇ MODELİ OLAY OLDU

Prenses Charlene, resmi Instagram hesabından bu buluşmada çekilen fotoğrafları paylaştı. Geçtiğimiz hafta ciddi bir operasyon geçireceği Monako Sarayı tarafından açıklanan Charlene'in bu paylaşımında en çok dikkat çeken ayrıntı ise kızı Gabriella'nın saç modeli oldu.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

'KIZIM SAÇINI KENDİSİ KESTİ'

43 yaşındaki Charlene Wittstock, kendisini görmek için Güney Afrika'ya seyahat eden kocası Albert, çocukları Jacques ve Gabriella ile çekilen bir dizi fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı. Prenses Charlene "ailesinin tekrar yanında olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını" belirtti bu paylaşımda. Sonra da küçük bir not olarak "Gabriella saçını kesmek istedi" diye yazdı. Ardından da "Üzgünüm Bella'm, düzeltmek için elimden gelenin en iyisini yaptım" diye ekledi.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti
SAÇ MODELİ ŞOKE ETMİŞTİ

Minik Prenses Gabriella'nın saçının ön kısmını tuhaf biçimde kesmiş olması akıllara Charlene Wittstock'un geçen yılın son aylarında katıldığı bir etkinlikte herkesi şoke eden saç modelini getirdi. Çocuklar için düzenlenen etkinlikte yarısı kazınmış Punk modeli saçlarıyla kamera karşısına çıkan Prenses Charlene'in bunalımda olduğu ve o yüzden saçını kraliyet ailelerinde hiç görülmemiş olan bu modelde kestirdiği ileri sürülmüştü. Bazı psikologlar da Charlene'in yaşadığı hayattan mutsuz olduğunu ve özgürlüğünü bu yolla ifade etmek istediğini ileri sürmüştü.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

SEMPATİK BULANLAR OLDU: 'BENİM KIZIM DA BÖYLE'

Tıpkı Charlene gibi kızı Gabriella'nın tuhaf saç modeli de büyük ilgi uyandırdı. Instagram takipçilerinin bazıları minik prensesin saç modelini annesininkiyle uyumlu ve sevimli bulurken eleştirenler de oldu. Bir takipçisi paylaşıma, Gabriella'nın annesine özendiği için saçını kestiği yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi de bütün kız çocuklarının bu konuda aynı olduğunu savundu.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' İDDİASI

Fakat minik Gabriella'nın saç modelini eleştirenler de oldu. Küçük kızın yüzündeki gergin ifadeyi öne sürerek "annesinin mutsuzluğunu o da paylaşıyor" yorumunu yaptı bir sosyal medya kullanıcısı. Bazı kullanıcılar da Charlene'in ruh sağlığının pek yerinde olmadığını ve bu durumun çocuklarına da yansıdığını ileri sürdü.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

OPERASYON GEÇİRECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Kendi adını taşıyan vakfın, gergedanların korunması için yürüttüğü program kapsamında altı aydır Güney Afrika'da bulunan Charlene'in bir operasyon geçireceği de geçen hafta açıklanmıştı. Monako Sarayı tarafından yapılan resmi açıklamada operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyip sadece dört saat süreceği belirtilmişti.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

NEDEN HALA MONAKO'YA DÖNMEDİĞİ MERAK KONUSU

Bir zamanlar Hollywood yıldızıyken Monako Prensesi olan Grace Kelly ile eşi Prens Rainier'in tek erkek çocuğu olan Prens Albert ile Prenses Charlene'in boşanacağı iddiaları da uzun süredir ortalarda dolaşıyor. Charlene'in çocuklarını da kocasıyla bırakıp kendi köklerinin geldiği Güney Afrika'ya gitmesi ve evine dönmemesi de çiftin yollarını ayırdığı iddialarını güçlendirmişti. Başlarda Prenses Charlene'in geçirdiği bir enfeksiyon sonrası doktoru izin vermediği için Monako'ya dönmediği belirtilmişti. Ancak ailesinden ayrı kalış süreci uzadıkça çiftin ilişkisinin geleceği de merak konusu olmuştu. Her ne kadar şu anda bir araya gelmiş olsalar da Charlene'in Monako'ya dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

DÜĞÜNDEN ÖNCE SARAYDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

2011 yılında Prens Albert ile evlenen eski olimpik yüzücü Charlene Wittstock ile basın tarafından "ağlayan prenses" olarak adlandırılıyor. Bunun nedeni ise genç kadının düğün töreninde durmadan gözyaşı dökmesi. Prenses Charlene'in daha Albert ile evlenmeden önce bu düğünden ve saraydan kaçmaya çalıştığı, ancak bütün girişimlerinin engellendiği ileri sürülüyordu.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

NEDEN AĞLADIĞINI ANLATMIŞTI

Charlene ise bir röportajında düğünde neden ağladığını anlatmıştı. Prenses Charlene "O gün her şey öylesine bunaltıcıydı ki! Birçok söylenti, bu söylentilerin sebep olduğu karmaşık duygular, giderek yükselen tansiyon. Ardından da gözyaşları. ve sonra öyle gözyaşı dökerken aklımdan 'Bütün dünya beni ağlarken izliyor' düşüncesi geçti. Ondan sonra biraz daha ağladım" diye konuşmuştu.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARI VAR

Monako Sarayı'nın yüzü çok az gülen prensesi Charlene'in kapalı kapılar ardındaki hayatının da öyle peri masallarındaki gibi olmadığı artık çok iyi biliniyor. Zimbabwe doğumlu olimpik yüzücü Charlene Wittstock ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocukları olan Albert'ın evlilik dışı ilişkilerinden iki çocuğu daha bulunuyor. ABD'li emlakçı Tamara Rotolo ile olan ilişkisinden 1992 yılında dünyaya gelen kızını çoktan kabullendi Prens Albert. Hatta ona annesi Grace'in adını bile verdi. Prens Albert'in Afrikalı eski bir hostes olan Nicole Coste ile ilişkisinden de 2003 doğumlu Alexandre adlı bir çocuğu daha bulunuyor.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

SEVGİLİYKEN ALDATTI MI?

Kısa bir süre önce de Brezilyalı bir kadın 2000'li yıllarda Prens Albert ile dünyayı dolaştığını ve bu sırada ondan hamile kaldığını ileri sürdü. O sıralarda Prens Albert, şu anda evli olduğu Prenses Charlene ile aşk yaşıyordu. Kadının ileri sürdüğü bu zamanlama manidar bulunurken Prens'in avukatları kadının şantaj yaptığını ileri sürdü. Bu durum da Prens Albert'in sevgili oldukları sırada Charlene'i  aldattığı şeklinde yorumlandı.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

TAHT, KIZ KARDEŞLERİN ÇOCUKLARINA KALACAKTI Prens Albert ile Prenses Charlene evlendikten sonra da uzun süre çocukları olmadı. Bu durum da ayrı bir kriz yarattı. Bunun nedeni de babası Prens Ranier'nin 2002 yılında anayasaya koyduğu "Eğer oğlumun erkek çocuğu olmazsa kızlarımın erkek çocuklarından biri tahta oturur" maddesiydi.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

GAYRİ MEŞRU ÇOCUĞUNU VELİAHT İLAN EDECEKTİ

Bu yüzden Prens Albert, yasayı değiştirip gayrı meşru oğlu Alexandre'nin veliaht olmasını sağlamaya çalıştı. Bu duruma en büyük muhalefeti ise ablası Prenses Caroline gösterdi. Sonunda 2014 yılında ikiz çocukları dünyaya geldi ve bu kriz de sona erdi.

Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti

Prenses Charlene, Prens Albert, Instagram, Monako, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak 16:14 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek 16:06 Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı 15:45 Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı
Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm 15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 15:08 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 14:51 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar 14:44 Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden 14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi

Son Dakika Haberleri
16:13 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
14:25 Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor
Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir         
16:10
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı         
15:18
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek         
14:15
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 16:25:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prenses Charlene sonunda ailesiyle buluştu: Kızı da saçlarını kendisi kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement