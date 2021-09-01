Üye Girişi
Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş - Son Dakika

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

01.09.2021 14:55
Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş, System.String[]

HOLLYWOOD HAYALİİngiliz kraliyet ailesine belki de bugüne kadar katılan en dikkat çekici kişilik olan Lady Diana Spencer ya da milyonlarca kişinin hafızasındaki adıyla Prenses Diana, eşi Prens Charles ile yollarını ayırdıktan sonra Hollywood'da çalışmayı hayal etmiş.

HOLLYWOOD HAYALİ

İngiliz kraliyet ailesine belki de bugüne kadar katılan en dikkat çekici kişilik olan Lady Diana Spencer ya da milyonlarca kişinin hafızasındaki adıyla Prenses Diana, eşi Prens Charles ile yollarını ayırdıktan sonra Hollywood'da çalışmayı hayal etmiş.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

DODI İLE İLİŞKİSİ İYİCE İLERLEMİŞTİ

Ses eğitmeni Stewart Pearce'ın ileri sürdüğüne göre Prenses Diana, iki oğlu William ve Harry'yi de yanına alıp ABD'de Malibu'ya taşınmak istemiş. Onun bu hayalinde o sıralar birlikte olduğu Dodi El Fayed ile ilişkisinin iyice ilerlemesinin de büyük etkisi var Pearce'nin iddiasına göre.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş
BELGESEL YAPMAK İSTEMİŞ

Bugüne kadar bu konudaki sessizliğini koruyan 68 yaşındaki Pearce, 1995 yılından itibaren Diana ile birlikte çalıştı. ikili arasında yakın bir arkadaşlık vardı. Stewart Pearce, Prenses'in film yıldızı değil, film yapımcısı olmak istediğinin altını çizdi. Pearce, Diana'nın bazı hayır kurumlarıyla ilgili belgeseller yapmayı hayal ettiğini söyledi.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

COSTNER ROL TEKLİF ETMEK İSTEMİŞ

Bu arada Stewart Pearce'in bir iddiası daha vardı: Buna göre Kevin Costner, gişe rekorları kıran filmi The Bodyuard'ın devamı için Diana ile iletişim kurdu. Fakat Diana'nın asıl tutkusu oyunculuk değil kamera arkasıydı.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

YARATICI GÜCÜNÜ KEŞFETMEYE BAŞLAMIŞTI

1995 yılından, geçirdiği kazada öldüğü 1997 yılına kadar Prenses Diana ile çok yakın arkadaş da olan Pearce "Diana, Hollywood'da çok vakit geçirmeyi planlıyordu" diye konuştu. Pearce, Diana'nın yaratıcı gücünü keşfetmeye başladığını da ileri sürdü.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

DANSA MERAKLIYDI

Diana Spencer hakkında Diana: The Voice of Change adlı bir kitap da kaleme alan Pearce, ısrarla Diana'nın oyunculuğa değil kamera arkasına hevesli olduğunu sözlerine ekledi. Stewart Pearce "Performans sanatlarına özellikle de dansa meraklı olmasına rağmen oyunculuğu yaratıcılığının yörüngesi olarak görmüyordu" dedi.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

ŞÖHRETİ HOLLYWOOD'A UYGUNDU

Pearce'in söylediğine göre Prenses Diana, sinema planlarıyla ilgili olarak Hollywood'un önde gelen yapımcı ve yönetmenleriyle de görüşüyordu. Ölümüne kadar Diana'ya çok yakın olan Stewart Pearce, Diana'nın, İngiliz kraliyet ailesi üyesi olarak sahip olduğu şöhretin Hollywood için de uygun olduğunu anlattı.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

PRENS HARRY DE ANNESİNE BENZİYOR

Prenses Diana'nın yanı sıra İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher ve Royal Shakespeare Company ile birlikte de çalışan Pearce, eğer yaşasaydı Prenses'in oğlu Harry'nin çizdiği yeni yolu da destekleyeceğini belirtti. Eski bir oyuncu olan eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry'nin annesine çok benzediğini ve onun gibi içgüdüsel hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

ANNESİNİN HAYALİYDİ

Prens Harry ile Meghan Markle bazı dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yaptı. Harry'nin de aralarında bulunduğu bir ekibin hazırladığı ruh sağlığıyla ilgili belgesel ise adından çok söz ettirdi. Bu belgesel kapsamında Harry de geçmişinde yaşadığı duygusal çöküntüleri açıkça masaya yatırdı.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

KARİYERLERİNİN ÖNEMLİ ROLLERİNDEN BİRİ

Ölümünün 24'üncü yıl dönümünde hayatının farklı ayrıntılarıyla anılan Prenses Diana, kendisi oyuncu olmak istemiyordu belki ama birçok oyuncu onu kamera karşısında canlandırdı ve bu onların kariyerleri için önemli bir kilometre taşı oldu.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş
ALTIN KÜRE KAZANDI

Prenses Diana'yı canlandırarak kariyerinde hızlı bir yükselişe giren oyuncu Emma Corrin. Genç İngiliz oyuncu, The Crown adlı dizide Diana'nın gençlik yıllarını canlandırdı ve bu onun kariyeri için iyi bir dönüm noktası oldu. Corrin bu dizideki performansıyla bir Altın Küre bile kazandı.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

DİZİDEKİ YENİ DIANA

Dizinin yeni sezonunda ise Diana rolünde Elizabeth Debicki olacak. Her ne kadar Emma Corrin'den daha tecrübeli olsa da bu rol Debicki için de önemli bir kariyer adımı olacak.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Hollywood'un ünlü yıldızlarından Kristen Stewart da Diana'nın son yıllarını konu alan filmde "gönüllerin Prensesi'ni" canlandırıyor. Spencer adlı filmde Stewart, Diana'ya olan benzerliğiyle parmak ısırtıyor.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

FİLM HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Naomi Watts, 2013 tarihli Diana filminde Prenses'i oynadı. Kate Snell'in Diana: Her Last Love adlı kitabından uyarlanan filmde Watts, fiziksel olarak Diana'ya benzerliğiyle dikkat çekti. Fakat bunca iddiasına rağmen film beklendiği kadar başarı sağlamadı.

Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş
Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş

Tam Gemi Şok Denemeleri, Prens Charles, Diana Spencer, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

En fazla artış salatalıkta! Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı 3 katı aştı 15:25 En fazla artış salatalıkta! Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı 3 katı aştı Murat Özdemir'e aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı 15:21 Murat Özdemir'e aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu 15:14 Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi 15:09 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı 14:54 Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu 14:45 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz 14:19 CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor 12:43 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
15:21 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı
15:21 Murat Özdemir'e aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı
15:08 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
15:07 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti
14:52 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu
14:44 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu
14:37 Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü
14:36 Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil
14:20 Ay-Yıldızlılar'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
14:19 CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz
Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi uzatıldı! Yeni tarih 30 Eylül Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi uzatıldı! Yeni tarih 30 Eylül         
15:32
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak         
15:12
16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti         
15:08
17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu         
14:52
Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil         
14:36
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim         
11:44
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 15:37:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gidecekmiş: Hollywood'da ünlü olmayı hayal etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement