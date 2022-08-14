Oyunda Diana'nın Prens Charles ile tanışmasından, Kraliçe ve Camilla ile yüzleşmesine, Beyaz Saray 'da John Travolta ile dansından, Dodi ile geçirdikleri kazaya kadar bütün hayatı sahneye taşındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 'Kalplerin Kraliçesi' müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi - Son Dakika

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