"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi - Son Dakika
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"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

14.08.2022 23:05
"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

Prenses Diana'nın hayatını anlatan "Queen of The People's Hearts (Kalplerin Kraliçesi)" müzikali sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Prenses Diana'nın hayatını anlatan "Queen of The People's Hearts (Kalplerin Kraliçesi)" müzikali sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen, Washington National Opera sanatçılarının rol aldığı müzikalde Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen oynadı.

Oyunda Diana'nın Prens Charles ile tanışmasından, Kraliçe ve Camilla ile yüzleşmesine, Beyaz Saray'da John Travolta ile dansından, Dodi ile geçirdikleri kazaya kadar bütün hayatı sahneye taşındı.

İlk gösterimi ABD'de yapılan müzikalin Türkiye turnesinin ardından Avrupa'da da sahnelenmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Kalplerin Kraliçesi' müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi - Son Dakika
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