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Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder - Son Dakika

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder

27.07.2021 09:57

Prenses Diana'nın 30 yaşındaki yeğeni Lady Kitty Spencer, geçtiğimiz sene nişanlandığı kendisinden 32 yaş büyük olan milyarder Michael Lewis ile dünya evine girdi. Spencer'in babası başta olmak üzere Prens Harry, Prens William ve Kraliyet Ailesi'nden birçok üye çiftin düğününe katılmadı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin talihsiz gelini olarak tanımlanan Diana Spencer'ın erkek kardeşi Charles Spencer'ın büyük kızı Lady Kitty Spencer, 62 yaşındaki moda milyoneri Michael Lewis ile İtalya'da evlendi. 16'nci yüzyıldan kalma tarihi binada düğün yapan Spencer, marka elçisi olduğu Dolce Gabbana imzalı tasarım bİr gelinlik giydi.

BABASI VE KUZENLERİ DÜĞÜNE KATILMADI

Jet sosyete ve gösteri dünyasından birçok kişinin akın ettiği düğüne Lady Kitty Spencer'in babası Kont Charles Spencer yoktu. Törende eksik olanlar arasında gelin Kitty'nin halası Prenses Diana'nın çocukları, yani kuzenleri Prens Harry ile Prens William da yer almadı. Gelini, erkek ve kız kardeşleri mutlu gününde yalnız bırakmadı.

DÜĞÜNDE 5 KIYAFET GİYDİ

Modellik yapan Lady Kitty Spencer, gelinliği de dahil ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan beş farklı kıyafet giydi. Güzel gelinin giydiği tüm kıyafetler de aynı markaya ait ve birbirinden gösterişli kıyafetler oldu.

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi

AİLE TACINI TAKMADI

Gelin Kitty Spencer, törende duvağıyla birlikte ailesine ait Spencer tacını takmaması dikkatlerden kaçmadı. Prenses Diana'nın taktığı tacı, ablaları da takmıştı. Prens Charles ile evlendikten sonra tacı özel koleksiyondan muhafaza eden Diana'nın ölümünden sonra taç Spencer ailesine geri verilmişti.

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder

Diana Spencer, Prens William, Prens Harry, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder - Son Dakika Magazin


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