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Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor - Son Dakika

Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor

15.11.2021 12:12
Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor

Özellikle normal doğumda ağrıyı tolere edemeyen anne adayları tarafından tercih edilen ve halk arasında "prenses doğum" olarak bilinen "epidural doğum" ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Op. Dr.

Özellikle normal doğumda ağrıyı tolere edemeyen anne adayları tarafından tercih edilen ve halk arasında "prenses doğum" olarak bilinen "epidural doğum" ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Op. Dr. Soner Pul, "Ağrısız doğumda hedefimiz anne adayının kasılmaları hissetmesi ama acı hissinin ortadan kaldırılmasıdır. Böylelikle normal doğum korkusu ortadan kalkıyor" dedi.

Anne adaylarının heyecanlı bekleyişini sürdürdüğü hamilelik döneminde, kafalarındaki en endişeli soru işaretlerinden biri de doğumu ne şekilde yapacağım düşüncesidir. Bilimsel çalışmalar sonucu zorunlu olmadığı takdirde uzmanlar sezeryan doğumu önermiyor. Bu noktada da normal doğum ile ilgili uzun süre sancı çekmek istemeyen anne adayları da gelişen tıp teknolojisi sayesinde epidural doğum yöntemine yöneldi. Halk arasında da prenses doğum olarak bilinen anestezi yöntemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan ve merak edilenleri yanıtlayan Beykent Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Soner Pul, doğumdan korkan her kadın için uygulanabilir bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Öncelikli olarak yöntem hakkında nasıl uygulandığına dair açıklamalarda bulunan Op. Dr. Soner Pul, "Epidural doğum tekniğine normal doğum esnasında yaşanılan ağrıların giderilmesi için başvuruluyor. Yöntem aslında bölgesel bir anestezi yöntemi diyebiliriz ve artık son zamanlarda sezeryanlarda da çok sık bu uygulamayı yapıyoruz. Ağrısız doğum uygulaması için öncelikle bel bölgesindeki omurgaya şiddetli ağrıların olmadığı bir dönemde temizlik işlemi yapıyoruz ve ince bir kateter yerleştiriyoruz. Ardından ağrıların şiddetlendiği dönemde rahim ağzının 4 santime kadar açıldığı zaman ilaç uyguluyoruz. Böylelikle anne adayı kasılmaları hissediyor ama acı hissini ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

"HEM NORMAL DOĞUM İSTENİLİYOR HEM DE AĞRISIZ GEÇSİN"

Ağrısız olduğu zaman normal doğum sürecinin daha tahammül edilebilir hale geldiğini aktaran Op. Dr. Pul, "Son zamanlarda kimse doğum ağrılarını yaşamak istemiyor. Özellikle gelişmiş toplumlar hem normal doğum istiyor hem de normal doğumda yaşanan bu ağrıları çekmek istemiyorlar. Bu yüzden bilimsel çalışmalar sonucunda bu teknik ortaya çıktı. Normal doğumda doğum sürecini etkilemeden hastanın ağrısını bu yöntemle kesmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"BEBEK VE ANNE İÇİN HERHANGİ BİR RİSK TEŞKİL ETMİYOR"

Yöntemin bebek ve anne adayı için ekstra bir risk bulundurmadığını ifade eden Pul son olarak da, "Bazen aileler bebekle ilgili bir problem olur mu diye korkuyor, bu doğum yöntemi bebek için hiçbir zararı olmayan ve her iki doğum için de uygulanabilen bir yöntem. İster sezeryan olsun isterse normal doğum, bizim amacımız sadece ağrıyı kesmek. Uygunluk durumuna göre her anne adayına özellikle doğal doğum yapacak olanlara bu yöntemden korkmamalarını ve kullanmalarını tavsiye ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

-İHA-

Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor
Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor

Beykent Üniversitesi, Kadın Hastalıkları, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prenses doğum normal doğum korkusunu ortadan kaldırıyor - Son Dakika


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