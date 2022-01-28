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'Prenses'in evlat acısı - Son Dakika

'Prenses'in evlat acısı

28.01.2022 10:12

'Prenses'in evlat acısı Amasya'da anne köpek, ölen yavrularının başından ayrılmadı Amasya'da 'Prenses' isimli kangal cinsi anne köpek, biriken kar nedeniyle çöken seranın altında kalıp telef olan yavrularının başından ayrılmadı.

'Prenses'in evlat acısı

Amasya'da anne köpek, ölen yavrularının başından ayrılmadı

AMASYA - Amasya'da 'Prenses' isimli kangal cinsi anne köpek, biriken kar nedeniyle çöken seranın altında kalıp telef olan yavrularının başından ayrılmadı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı köylerde maddi hasara yol açtı. Karla kaplı seralar çöktü. Kızılca köyünde 'Prenses' adlı kangal köpeği ve yavruları çöken seranın enkazında kaldı. 4 yavru ölürken aç, susuz kalan anneleri ise başlarında adeta yas tuttu.

Çiftliklerinin güvenliği için bulunan köpeklerinden çoğunu enkazdan kurtardıklarını ancak Prenses ve yavrularına ulaşamadıklarını belirten Hicabi Bağçuvan, "Dört yavrusu telef oldu. Prenses ise onların başında bekliyor. Gözleri kan kırmızı olmuştu. Çok üzüldük" dedi.

Yörede son 40 yılın en çetin kışının geçtiğini belirterek ölen köpeklerinin yanı sıra koyunlarının da telef olduğunu anlatan çoban Müslüm Dağ ise "Bütün seralarımız yıkıldı. Beş koyunumuz telef oldu. Bir o kadarı da hasta" diye konuştu.

'Prenses'in evlat acısı
'Prenses'in evlat acısı
'Prenses'in evlat acısı

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Amasya, Köpek, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Prenses'in evlat acısı - Son Dakika


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