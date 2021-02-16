Prenses Latife: Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi - Son Dakika
BBC

Prenses Latife: Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi

16.02.2021 18:47
Prenses Latife: Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi, System.String[]

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışan kızı Prenses Latife el Maktum, arkadaşlarına gönderdiği bir videoda, babası tarafından "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışan kızı Prenses Latife el Maktum, arkadaşlarına gönderdiği bir videoda, babası tarafından "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

BBC'nin Panaroma programına ulaştırılan videoda, Prenses Latife, Dubai'den kaçmaya çalıştığı gemide komandolar tarafından yakalandığını ve ilaçla uyutularak geri getirildiğini anlatıyor.

Arkadaşları Prenses Latife'nin mesajlarının kesildiğini belirterek Birleşmiş Milletler'in devreye girmesini istedi.

Dubai ve BAE adına daha önce yapılan açıklamalarda, Prenses Latife'nin ailesinin yanında ve güvende olduğu savunulmuştu.

Eski İrlanda Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler'in eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mary Robinson, 2018'de görüştüğü Prenses Latifa'yı "sorunlu bir genç kadın" diye tanımlamış ancak sonradan prensesin ailesi tarafından "korkunç derecede yanıltıldığını" söylemişti.

Robinson, uluslararası eylem çağrısında bulundu ve Prenses Latife'nin nerede ve nasıl olduğunun bulunmasını istedi. Mary Robinson, "Latife için endişelenmeye devam ediyorum. Her şeyin üzerinden zaman geçti ve soruşturma yapılması lazım" dedi.

Prenses Latife'nin babası, Dubai Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum, dünyanın en zengin liderlerinden biri.

'Villa hapishane'

Birkaç aylık bir zaman diliminde çekilen videoların, Prenses Latife'ye yakalandıktan yaklaşık bir yıl sonra gizlice verilen bir cep telefonuyla kaydedildiği belirtiliyor.

Prenses Latife, kaydı "villa hapishane" dediği evin banyosunda yaptığını, pencerelerinde parmaklıklar bulunun evde kapısında kilit olan tek yerin burası olduğunu anlatıyor.

Prenses Latife videoda:





Yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen, kuzeni Marcus Essabri ve "Latife'yi Serbest Bırakın" kampanyasının sorumlusu David Haigh, bu mesajları Prenses Latife'nin güvenliğinden endişe ettikleri için paylaşma kararı aldıklarını söyledi.

Panaroma ekibi, Prenses Latife'nin tutulduğu yerle ilgili bilgileri bağımsız kaynaklara doğrulattı.

Şeyh'in eski eşi 2019'da iki çocuğuyla Londra'ya kaçmıştı

Şeyh Muhammed, çok başarılı bir kent inşa etmesine karşın, insan hakları aktivistleri Dubai'de muhalefete izin verilmediğine ve adli sistemde kadınlara ayrımcılık yapıldığına dikkat çekiyor.

Büyük bir at yarışları işletmesi olan Şeyh Muhammed, İngiltere'de her yıl Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot gibi büyük yarışlara katılıyor. Dubai Şeyhi bir yarışta İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'le görüntülenmişti.





Ancak Şeyh Muhammed, Prenses Latife ve üvey annesi Prenses Haya'ya yönelik muamelesi nedeniyle ağır eleştirilere uğramıştı.

Şeyh Muhammed'in eski eşi Prenses Haya, 2019'da iki çocuğuyla birlikte Londra'ya kaçmıştı.

Şimdi 35 yaşında olan Prenses Latife ise ilk kez 16 yaşındayken Dubai'den kaçmaya çalışmıştı.

Şubat 2018'de Fransız iş insanı Herve Jaubert'in yardımıyla Dubai'den kaçan Prenses Latife'nin bindiği yata sekiz gün sonra Hindistan açıklarında baskın düzenlenmişti.

Hindistan hükümeti, baskındaki olası rolüyle ilgili hiç açıklama yapmadı.

2018'deki kaçma girişimi öncesi Prenses Latife bir video daha kaydetmiş ve yakalanması sonrası videoyu YouTube'a yüklemişti. Latife videoda, "Eğer bu videoyu izliyorsanız, durum iyi değil demektir. ya ölüyüm, ya da çok çok çok kötü bir durumdayım demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Video uluslararası alanda kaygılara yol açtı, Latife'nin serbest bırakılması çağrıları yapıldı. BAE, Latife'nin durumuyla ilgili olarak baskı altında kaldı ve eski BM yetkilisi Mary Robinson'la görüşme ayarlandı.

Robinson'la görüşme

Mary Robinson, Aralık 2018'de arkadaşı Prenses Haya'nın istediği üzerine Dubai'ye gitti. Öğle yemeğinde Prenses Latife de onlarla birlikteydi.

Robinson Panorama'ya yaptığı açıklamada, Prenses Haya'nın daha önce kendisine Prenses Latife'nin bipolar bozukluğu olduğunu söyledi. Oysa böyle bir durum söz konusu değildi.

Robinson, Dubai'deki prenses skandalıyla ilgili olarak "korkunç bir şekilde kandırıldığını" belirtti. Latife'ye, durumuyla ilgili bir şiey sormadığını, "onun yaşadığı travmayı daha da artırmak istemediğini" kaydetti.

Bu öğle yemeğinden dokuz gün sonra, BAE Dışişleri Bakanlığı Robinson ve Latife'nin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğrafların, Latife'nin güvende ve iyi olduğunun kanıtı olduğu belirtildi.

Robinson, "Özellikle fotoğraflar kamuouyla paylaşıldığında, kandırıldım. Bu benim için tam bir sürprizdi. Tamamen afalladım" dedi.

2019 yılında Dubai Kraliyet Ailesi'ndeki gerilimler, İngiltere'de Yüksek Mahkeme'ye taşındı. Zira Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un eşlerinden Prenses Haya, iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçtı.

Prenses Haya, Şeyh Maktum'a karşı kendisi için "koruma ve tacizin yasaklanması" kararları alınmasını istedi.





İngiltere'de geçen yıl Yüksek Mahkeme, Şeyh Muhammed'in 2002 ve 2018 yıllarında Prenses Latife'nin zorla evine getirilmesi, 2000'de de kendisi gibi kaçmaya çalışan ablası Prenses Şamsa'nın İngiltere'den kaçırılması talimatı verdiğine hükmetmişti.

Mahkemenin kararında, "Şeyh Muhammed'in iki genç kadını özgürlüklerinden mahrum ettiği" belirtilmişti.

Arkadaşları geçen yıl Mart ayında görülen davada mahkemenin Prenses Haya lehinde karar vererek Şeyh Muhammed'in "dürüst olmadığına" hükmetmesinin Prenses Latife'nin işine yarayacağını umuyordu.

Ancak Prenses Latife'nin yakın arakadaşı Tiina Jauhiainen, onun mesajlarını yayımlama kararlarıyla ilgili olarak, bağlantılarının kopmasının üzerinden çok zaman geçtiğini söyledi ve "Onun için savaşmamızı ve vazgeçmememizi isterdi diye düşünüyorum" dedi.

Dubai ve BAE hükümetleri ise Prenses Latife'nin şimdiki durumu konusunda, BBC'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Prenses Latife: Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi
Prenses Latife: Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi
Prenses Latife: Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi
Prenses Latife: Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi

Mary Robinson, El Maktum, England, Dubai, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prenses Latife: Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi - Son Dakika Dünya

BBC

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