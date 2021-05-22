Prenses Latife'nin Dubai'de olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

Prenses Latife'nin Dubai'de olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı

22.05.2021 20:05
Prenses Latife'nin Dubai'de olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı, System.String[]

2018'deki kaçma çabasından bu yana ev hapsinde olduğu bilinen Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife'ye ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

Bu hafta tüm kullanıcılara açık iki farklı Instagram hesabından paylaşılan bir fotoğrafta görünen kadının, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dubai Emiri'nin aylardır haber alınamayan kızı Prenses Latife olduğu ortaya çıktı.

Şubat ayı ortasında BBC Panorama, Prenses Latife'nin Dubai'de "esir tutulduğunu ve hayatından endişe ettiğini söylediği" bir video kaydını paylaşmıştı.

BBC, fotoğrafla ilgili detayları teyit edemedi. Ancak Prenses Latife'nin bir arkadaşı, fotoğrafta ortada görünen kadının Latife olduğunu doğruladı.

BBC, eldeki verilerle fotoğrafın rastgele çekilmediği ve kazara paylaşılmadığı sonucuna ulaştı.

Latife'ye Özgürlük kampanyasından David Haigh, "Mücadelede olumlu ve muhtemelen çok önemli bazı gelişmeler oldu. Bu aşamada daha fazla yorum yapmak istemiyoruz, uygun bir zamanda daha detaylı bir açıklama yapılacaktır." yorumunda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Londra Büyükelçiliği, BBC'nin konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Birleşmiş Milletler de fotoğrafla ilgili yorum talebini reddetti ancak BBC'ye, "Latife'nin hayatıyla ilgili ikna edici kanıt beklediğini" söyledi. BAE, daha önce baskılar üzerine bu kanıtları sunma taahhüdünde bulunmuştu.

Fotoğrafta ne gözüküyor?

Fotoğrafta Prenses Latife ve beraberindeki iki kadın, Dubai'deki Mall of the Emirates (MoE), yani Emirlik Alışveriş Merkezi isimli bir alışveriş merkezinde otururken görülüyor.

Latife'nin BBC'ye bilgi veren arkadaşları, diğer iki kadını tanıdıklarını; bu kadınların Latife'nin yakınları olduğunu söyledi.

Fotoğraf Instagram'a veri içermeyecek şekilde yüklenmiş durumda. Yani yükleme zamanı ve saati görülmüyor; aynı zamanda fotoğrafın çekildiği yer ve zaman da tespit edilemiyor.

Görsel yönü değiştirilerek paylaşılmış. Ancak arkadaki sinemada reklamı yapılan filmin afişi görülebiliyor. Demon Slayer: Mugen Train isimli film, BAE'de 13 Mayıs 2021'de gösterime girmişti.

Görsel, Instagram'a 20 Mayıs Perşembe günü, fotoğraftaki diğer iki kadının hesaplarından yüklendi. Kadınlardan biri fotoğrafla birlikte "MoE'de arkadaşlarla güzel bir akşam" ifadesini paylaştı.

Fotoğrafta görünen diğer iki kadına ulaştık ancak ikisi de BBC'nin, fotoğrafın çekildiği yer ve zamanla Latife'nin durumu ile ilgili sorularına yanıt vermedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Kenneth Roth, BBC'ye "Fotoğrafın orijinal olduğunu düşünecek olursak Latife'nin hayatta olduğunun bir kanıtı. Bu da bir şey ancak bize kendisinin durumu veya özgürlüğüyle ilgili hiçbir bilgi vermiyor" yorumunda bulundu.

BAE'den ise herhangi bir açıklama gelmedi. Şubat ayında BAE yetkilileri BBC'ye, Latife'nin "evde bakıldığını" söylemişti.

Prenses Latife'ye ne olmuştu?

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışan kızı Prenses Latife el Maktum, arkadaşlarına gönderdiği bir videoda, babası tarafından "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söylemişti.

Şubat ayında BBC'nin Panaroma programına ulaştırılan videoda, Prenses Latife, Dubai'den kaçmaya çalıştığı gemide komandolar tarafından yakalandığını ve ilaçla uyutularak geri getirildiğini anlatıyor.

Gizli mesajların kesilmesi üzerine, Prenses Latife'nin arkadaşları konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in devreye girmesini istedi.

Dubai ve BAE adına daha önce yapılan açıklamalarda, Prenses Latife'nin ailesinin yanında ve güvende olduğu belirtilmişti.

Birkaç aylık bir zaman diliminde çekilen videoların, Prenses Latife'ye yakalandıktan yaklaşık bir yıl sonra gizlice verilen bir cep telefonuyla kaydedildiği belirtiliyor.

Prenses Latife, videoyu "villa hapishane" dediği evin banyosunda kaydettiğini, pencerelerinde parmaklıklar bulunun evde kapısında kilit olan tek yerin burası olduğunu anlatıyor.

Şeyh Muhammed, Prenses Latife ve üvey annesi Prenses Haya'ya yönelik muamelesi nedeniyle ağır eleştirilere uğramıştı.

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Son Dakika Dünya Prenses Latife'nin Dubai'de olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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