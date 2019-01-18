Prensi Philip, Trafik Kazası Geçirdi
1 saat önce
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolk'ta trafik kazası geçirdi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolk'ta trafik kazası geçirdi.
97 yaşındaki Edinburgh Dükü'nün kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı. Yol kenarında yan yatmış halde görülen cipi Philip'in kullandığı belirtildi.
Olay sırasında oradan geçmekte olduğunu ve Prens Philip'in araçtan çıkmasına yardım ettiğini belirterek; bu sırada Prensin bilincinin yerinde olduğunu, fakat 'şoke olmuş ve sarsılmış bir halde' göründüğünü söyledi. Kaza yapan diğer araçta ağlayan bir bebek olduğunu söyleyen tanık, acil yardım ekiplerini aradığını belirtti.
İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Diğer araçtaki anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. - İngiltere
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:29 Kaynak: DHA
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