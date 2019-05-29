Preo, yeni küçük ev aletlerini tanıttı

İSTANBUL, DHA (Kurumsal haber) –

TEKNOSA bünyesinde bulunan Preo, My Cook serisini müşterileriyle buluşturduğunu açıkladı. Marka, böylelikle küçük ev aletleri serisine 4 yeni ürün ekledi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın kendi markası Preo, My Cook serisini tanıttı. Marka, ürün yelpazesine çay makinesi, elektrikli cezve, tost makinesi ve el blender'ını ekledi.

ÜRÜNLER HAKKINDA

İhtiyaca göre şekillenen çay makineleri, 2,4 L hazne, 1,2 L demlik kapasitesine sahip PTM02 DELUX ve 1,7 L su ısıtıcısı, 1 L cam demlik hazne kapasitesine sahip PTM01 adıyla piyasa sürüldü. Tost makinelerinin ise 5 kademeli ısı ayarına ve 6 adet tost ekmeği alabilen geniş granit plakaya sahip olduğu belirtildi. Elektrikli cezveler ise 5 fincan kahve alabilen haznesi ve kablosuz kullanım kolaylığı ile ön plana çıktı.

Blender setinin, sessiz, sarsıntısız 1000W güçlü motoru ve turbo çalışma özelliği ile uzun süreli kullanım sağlaması amaçlanıyor. Paslanmaz çelik mikser ve blender, aynı zamanda 0,8 litre işlem haznesine sahip. Blender seti, kırmızı, siyah ve beyaz renk çeşitleriyle sunuldu.

Firma ayrıca, Preo My Care ailesine ise erkek bakım setinin yanı sıra normal ve seyahat tipi saç kurutma makinelerini de ekledi.