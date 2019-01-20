Son Dakika Haberleri: Pres Makinesine Sıkışan Türk İşçinin Cenazesi Türkiye'ye Gönderildi

Pres Makinesine Sıkışan Türk İşçinin Cenazesi Türkiye'ye Gönderildi

52 dakika önce

BRETTEN kasabasındaki metal fabrikasının pres makinasında çalışan Türk işci Hasan Peker, pazartesi sabah vardiyasında işe başladıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Pres Makinesine Sıkışan Türk İşçinin Cenazesi Türkiye'ye Gönderildi, System.String[]
BRETTEN kasabasındaki metal fabrikasının pres makinasında çalışan Türk işci Hasan Peker, pazartesi sabah vardiyasında işe başladıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. İş arkadaşlarının ambulans ve polise haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, iş kazası geçiren Peker'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Karlsruhe savcılığı iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatırken yapılan otopsinin ardından DİTİB Bruchsal Sultan Ahmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve arkadaşlarının katıldığı törende ailesi, evli ve iki çocuk babası Peker için gözyaşı döktü. Peker'in cenazesi memleketleri İstanbul'a toprağa verilmek üzere uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:40 

Türkiye, Güncel
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