Son Dakika Haberleri: Preslenmiş Metal Varilden Erkek Cesedi Çıktı

Preslenmiş Metal Varilden Erkek Cesedi Çıktı

56 dakika önce

YOZGAT'ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.

Preslenmiş Metal Varilden Erkek Cesedi Çıktı, System.String[]
YOZGAT'ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.

Yozgat şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli metal varil bulunduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bölgeye hareket etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaptığı varilde kan izleri tespit etti. Polisin irtibata geçtiği Cumhuriyet Savcısının izniyle, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kısmi olarak açılan varil içerisinde erkek cesedi olduğu iörüldü.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, varil polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Sıkıştırılmış haldeki varil açılarak çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:11 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Preslenmiş Varil İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı Kumar Borcu Yüzünden Kızını İnternetten Satışa Çıkardı ABD Başkanı Trump'tan Ortadoğu'da Tansiyonu Yükseltecek Açıklama: Zamanı Geldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 22:07:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Preslenmiş Metal Varilden Erkek Cesedi Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]