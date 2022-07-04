Saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı - Son Dakika
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Saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı

04.07.2022 11:57

Saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı Mardin'de presli saman balyaları ile yüklü olan tır alev aldı.

Saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı

MARDİN - Mardin'de presli saman balyaları ile yüklü olan tır alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan 34 GF 8477 plakalı tırda bulunan presli saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenden alev aldı. Tır şoförü aracı yol kenarına çekerken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucu yangını söndürürken tır, kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı - Son Dakika
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