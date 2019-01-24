Prespa Anlaşması' Bugün Yunan Parlamentosunda Oylamaya Sunulacak
1 saat önce
–Yunanistan ve Makedonya arasındaki 'Makedonya' ismi sorununu çözmek üzere iki ülke arasında imzalanan 'Prespa Anlaşması' bugün geç saatlerde Yunan Parlamentosunda oylamaya sunulacak.
– Yunanistan
ve Makedonya
arasındaki 'Makedonya' ismi sorununu çözmek üzere iki ülke arasında imzalanan 'Prespa Anlaşması' bugün geç saatlerde Yunan Parlamentosunda oylamaya sunulacak.
Meclis Genel Kurulunda görüşülecek anlaşmanın onaylanması için toplam 300 sandalyeden salt çoğunluğun olumlu oy kullanması gerekecek.
Ancak 'Makedonya' isminin herhangi biçimde komşu ülke tarafından kullanılmasına karşı çıkan milletvekilleri, partilerinden ya uzaklaştırıldılar, ya da istifa ettiler. İsim konusunda ilk karşı çıkan hükümet ortağı ve Bağımsız Yunanlılar (ANEL) lideri, aynı zamanda o ana kadar Savunma Bakanı olan Panos Kammenos'un partisiyle hükümetten ayrılması üzerine, SYRİZA partisinin 145 milletvekilinin olumlu oyları onaylama için yetersiz konuma geldi. Bu yüzden diğer partilerden kimlerin anlaşmaya destek vereceği merak ediliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Giorgos Katrougalos muhalefet partilerini ikna etmek üzere komşu ülkenin değişen anayasasını Meclise sundu.
Makedonya'nın adının 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev
'in de katıldığı törenle, iki ülke sınırındaki Prespa Gölü kıyısında 17 Haziran 2018'de imzalanmıştı. - Chokona
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:49 Kaynak: DHA
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