Prespa Anlaşması Fevkalade Bir Anlaşma"

Avrupa Birliği
(AB
) Komisyonu'nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, Makedonya
'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi için imzalanan Prespa Anlaşması'nın Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
'ın başarısı olduğunu belirttti.
AB Komisyonu Üyesi Oettinger, Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'ya yaptığı açıklamada, Makedonya'nın isminin değiştirilmesi konusunda Başbakan Çipras'ın büyük rol oynadığının altını çizerek, Yunanistan'ın Kuzey Makedonya ilişkilerini yumuşatmasının Balkan ülkelerinin geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı.
Oettinger, "Çipras tarihi bir şey yaptı. Prespa Anlaşması derin ve barışçı ilişki için güvencedir. Bu nedenle Brüksel
'de bizler 'aferin' diyoruz." ifadesini kullandı.
Avrupa'da aşırı sağcı partilerin yükselişiyle ilgili soru üzerine Oettinger, aşırı sağcı Macaristan Başbakanı Victor Orban
ve Kuzey Ligi Partisi (Lega Nord) lideri Matteo Salvini
'nin tehdit oluşturmadığını savundu.
Oettinger, Macaristan Başbakanı Orban
'ın, ülkesi için Avrupa'nın öneminin farkında olduğunu ve hiçbir zaman birlikten ayrılmak istemeyeceğini, popülist bir politikacı olan Salvini'nin ise ekonomik sorunları bulunan İtalya
'da hiçbir şansının bulunmadığını kaydetti.